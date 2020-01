L'empresa responsable del projecte Castor considera que «no va tenir un impacte ambiental significatiu»

L'empresa responsable del projecte Castor considera que la plataforma de gas natural situada davant la costa de Vinaròs "no va incórrer en cap fet que pressuposi un impacte ambiental significatiu". El projecte va provocar fins a 519 terratrèmols, alguns arribant a 4,2 punts en l'escala de Richter, des de 2012 fins l'any 2013.El consell d'administració de l'empresa Escal UGS considera que l'execució del projecte no va tenir cap impacte mediambiental destacable i així ho indiquen en els comptes anuals de l'empresa corresponents a l'exercici 2018 i dipositats en el Registre Mercantil, com recull eldiario.es. El projecte Castor finalment ha acabat als tribunals per un delicte mediambiental, tot i que els seus consellers no ho considerin. El titular de Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Vinaròs va processar els directius de l'empresa José Luis Martínez Dalmau i Recaredo de l'Potro, així com a l'empresa.El jutge considera que "davant els tremolors que s'estaven produint, els investigats no només van continuar injectant gas al magatzem sinó que fins i tot van augmentar la velocitat". "No importa el resultat que l'actuació dels investigats hagi provocat, sinó el risc o perill que la seva actuació va comportar", postil·la el magistrat

