Reparar els danys del temporal Glòria al Maresme costarà un mínim de 40 milions d'euros

Les dades provisionals revelen que reparar els danys que el temporal Glòria ha provocat al Maresme costaran un mínim de 40 milions d'euros. Així es desprèn del Consell d'Alcaldes extraordinari que s'ha celebrat aquest dimarts a Mataró en què 22 dels 30 municipis de la comarca han fet un primer balanç dels desperfectes que han patit.Tot i això, la previsió és que aquesta xifra s'incrementi, ja que encara hi ha zones molt malmeses on ha estat impossible accedir i per tant incloure en aquesta primera estimació. La trobada ha evidenciat que l'àrea més perjudicada ha estat la de la conca del riu La Tordera, els alcaldes de la qual han dement un "Pla Marshall" per evitar que el sector agrícola desaparegui en aquest territori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor