Aznar amenaça Sánchez i l'acusa de fer «un canvi de règim»: «La meva veu s'escoltarà»

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha recomanat aquest dimarts al líder del PP, Pablo Casado, confrontar l'executiu de coalició que dirigeix ​​Pedro Sánchez "com si Vox no existís" i a la vegada, confrontar Vox "com si el Govern no existís ". Aznar ha parafrasejat així a l'ex-primer ministre d'Israel, David Ben Gurion, en un col·loqui anomenat Espanya davant el canvi de règim organitzat per l'Institut Atlàntic de Govern i la Universitat Francisco de Vitòria.Al costat de Casado, Aznar ha alertat contra la fragmentació que hi ha a Espanya i contra els nacionalismes i els populismes, i ha culpat el govern de Mariano Rajoy de l'aparició de Vox i contra Ciutadans per la seva "insuficient" actuació davant el que estava succeïnt a Catalunya."Les dues forces polítiques que emergeixen, emergeixen per raons de Catalunya i per defecte d'algunes accions. A l'almenys una part important de l'electorat veu insuficients, no suficients o simplement no representatives del que la majoria representava", ha dit l'expresident de Govern .Per la seva banda, el president del Partit Popular ha coincidit amb Aznar en què ha d'aconseguir unir el centre-dreta com va fer ell durant els anys 90 i ha recordat les seves iniciatives per fer-ho amb plataformes com Espanya Suma, que va rebutjar Cs en les passades eleccions."El PP el que ha de fer és no disfressar-se i no renegar del passat", ha emfatitzat Casado, per assenyalar que el que està plantejant el PP és "reforçar" el seu programa mentre que les altres formacions són les que "es disfressen del PP i coregen els seus temes en un karaoke".Casado ha acudit al col·loqui acompanyat per nombrosos dirigents populars com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicesecretària d'Organització de l'PP, Ana Beltrán, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, el responsable de Política Territorial, Antonio González Terol , la secretària general del PP madrileny, Ana Camins, i el senador popular David Erguido, entre d'altres. També hi eren presents els exministres d'Exteriors Abel Matutes i Josep Piqué.

