Forn també crida JxCat i ERC a l'ordre: «No tenim dret a malmetre el que hem guanyat»

Quim Forn, conseller d'Interior durant el referèndum de l'1-O, ha seguit la línia marcada per Jordi Turull i ha cridat a l'ordre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per la trencadissa viscuda ahir al Parlament per l'escó de Quim Torra . "El que vam veure [ahir] va ser un dia trist. No ens vam agradar a nosaltres mateixos. Fa gairebé 27 mesos que som a la presó", ha constatat Forn, que ha demanat "tornar a posar el país i la seva gent" al centre del debat. "El que està en joc és massa important. La societat ens demana unitat d'acció. Hem arribat més lluny que mai, som més gent que mai, i no tenim dret a malmetre tot el que hem guanyat", ha reflexionat l'exconseller d'Interior.El dirigent de JxCat ha estat el membre del Govern més precís a l'hora d'explicar les conseqüències directes del 155 en un departament concret. Segons Forn, la intervenció de l'autonomia va ser especialment profunda a Interior, única conselleria en la qual es va cessar el secretari general, un director general -és el cas del màxim responsable polític dels Mossos, Pere Soler- i el major de la policia catalana. Tot plegat, segons el dirigent independentista, en el marc d'una operació per "desprestigiar" els Mossos."L'ofensiva va ser mediàtica, judicial i institucional", ha apuntat Forn, que ha indicat que després dels atemptats del 17-A, resolts amb rapidesa per la policia catalana, es va dur a terme una "crítica constant" per posar en dubte la capacitat dels Mossos. "S'havien de buscar excuses per recuperar competències", ha destacat l'exconseller, que ha situat la "difamació" que ha patit el cos amb els presumptes seguiments a dirigents polítics. Forn ha indicat que Josep Lluís Trapero, major dels Mossos, li va entregar una llista de presidents de grup parlamentari a qui es va incrementar la seguretat.En aquest sentit, l'exconseller ha apuntat que ell mateix va comunicar personalment a dirigents com Xavier García Albiol i Inés Arrimadas que se'ls apujaria el grau de protecció. "I me'n van demanar més", ha rememorat Forn. Per això es va "indignar" quan, des de la cel·la, va veure'ls denunciar que els Mossos havien dut a terme "espionatge" i "seguiments" dirigits als màxims responsables del constitucionalisme.Carles Riera, diputat de la CUP, ha fet costat a Forn per la seva condició de pres polític, però al mateix temps ha estat crític amb la feina dels Mossos d'Esquadra. Algunes divisions, com és el cas de la Brigada Mòbil, tenen "interioritzat" el 155. "Es tracta d'un cos que en els darrers temps ha demostrat escàs compromís amb els drets fonamentals", ha assenyalat Riera sobre l'actuació del cos en les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem del 14 d'octubre

