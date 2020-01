Una empresa de piscines d'engreix de tonyina del Delta preveu «pèrdues importants» per la llevantada

El grup tonyinaire de l'Ametlla de Mar, Balfegó, amb piscines d'engreix, assegura en un comunicat que no ha pogut determinar encara el nombre d'exemplars de tonyina vermella afectats a conseqüència de la borrasca Gloria . No obstant això, l'empresa constata que "tot i no poder quantificar les baixes per la manca de visibilitat, sembla ser que hi haurà perdudes importants".Segons subratlla en un comunicat, la companyia va iniciar les tasques de verificació de l'estat de les seves instal·lacions, situades davant de les costes de l'Ametlla de Mar, "immediatament" després de el pas de la borrasca, "però l'escassa visibilitat sota l'aigua, de amb prou feines una braça, no permet comptabilitzar, de manera precisa l'impacte en el nombre d'exemplars després del pas del temporal".Balfegó ha informat este dilluns al matí d'aquestes circumstàncies a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, amb qui mantenen contacte des del passat 24 de gener, asseguren.El 23 de gener, just després del pas del temporal, Balfegó va emetre una nota de premsa en què assegurava que “des de la superfície” no s’areciaven desperfectes a les seves instal·lacions de tonyina roja. No obstant, afegien que a partir de dilluns podrien disposar d'informació exacta sobre l'estat dels exemplars de les piscines, ja que la mala visibilitat sota l'aigua no ho havia permès. Segons el nou comunicat de la companyia, però, les condicions de visibilitat encara no permeten saber quin és l'estat dels túnids.El pas de la borrasca Gloria pel Delta de l'Ebre va deixar un rastre de centenars de tonyines mortes que han aparegut a les platges de la costa i que també han provocat problemes als pesquers de la zona. Només a la zona del Trabucador (Sant Carles de la Ràpita) en van aparèixer unes 200.Així ho constatava aquest dilluns la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que es va entrevistar amb les confraries de pescadors de les Cases d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita. Els pescadors d'arrossegament van traslladar a Jordà el problema que suposa pujar amb les xarxes els túnids en estat de putrefacció, ja que malmeten la resta de captures de l'embarcació.Per la seva banda, la consellera va informar que mantenen contacte amb Balfegó a l'espera de saber l'origen exacte de les tonyines morts: "Estem investigant quin és l'origen. Que algú ens ho expliqui i ens doni xifres. Les coses no passen per generació espontània, no creiem que sigui molt complicat saber d'on vénen i saber nombres. Ens hem posat en contacte amb l'empresa i es continuarà fent ", va constatar la consellera.No obstant això, Balfegó apunta en el seu comunicat que, segons els seus primers càlculs i els exemplars trobats a la costa, el nombre de tonyines vermelles morts no és molt elevat, i que "la majoria d'exemplars van escapar vius per la part superior de les seves instal·lacions a causa del fort onatge provocat per la borrasca Glòria ".La Direcció General de Pesca de la Generalitat també s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per evitar que se sancioni els pesquers que capturen els exemplars de tonyina escampats pel mar, ja que la pesca d'aquesta espècie es troba fortament regulada.Durant els dies posteriors al temporal van ser molts també els veïns que van anar a esquarterar els exemplars de la platja per endur-se la carn. La consellera va advertir dels riscos que pot suposar per a la salut el consum d'aquest tonyina.

