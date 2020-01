Jaume Asens presidirà el grup d'Unides Podem al Congrés

Jaume Asens, el cap de llista d'En Comú Podem a les eleccions espanyoles, presidirà el grup d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, el càrrec que fins ara havia ostentat Pablo Iglesias. El nou paper d'Asens, avançat per eldiario.es i confirmat pel propi dirigent a través de les xarxes socials, suposarà que els comuns guanyin pes a nivell estatal.El càrrec d'Asens serà clau en una legislatura en què, a més de garantir la convivència dins del govern entre el PSOE i Podem, l'estabilitat dependrà de la capacitat per teixir acords amb els sobiranistes catalans, bascos i gallecs. Advocat de professió, Asens és un dirigent de la confiança d'Ada Colau que manté bones relacions amb les formacions independentistes i un diàleg fluid tant amb els presos com amb els exiliats.Els comuns van ser clau per a Podem a les darreres eleccions, ja que van aconseguir aguantar posicions en un moment de retrocés de la formació. Per aquest motiu, tenien clar que els corresponia designar un ministre. L'escollit va ser Manuel Castells per comandar Universitats, però el partit de Colau tenia reservada la presidència al Congrés per afermar per posar el seu segell en la política estatal.De fet, el perfil d'Asens generava suspicàcia dins del PSOE a l'hora de conformar el govern, motiu pel qual els comuns van promoure un altre candidat per entrar al gabinet presidit per Pedro Sánchez i amb Pablo Iglesias de vicepresident. Però ni els comuns ni Podem han volgut renunciar a atorgar un major rol a Asens, figura cabdal per l'estreta confiança que té tant amb l'alcaldessa de Barcelona com amb Iglesias.Asens és, a més, el principal impulsor de la reforma del codi penal, opció que ara abraça el PSOE per canviar el delicte de sedició però que està per definir en quin sentit pretén impulsar-la. Durant la campanya, Asens va promoure, juntament amb un grup de juristes, una reforma que garantís la sortida de presó dels líders independentistes.

