Un mort en un accident amb un cotxe que circulava en sentit contrari a la C-17 a l'Ametlla del Vallès

Una persona ha mort per culpa de l'accident que hi ha hagut aquest matí a la C-17 a l'altura de l'Ametlla del Vallès.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut tres cotxes implicats: un turisme, que circulava en sentit contrari i que ha impactat frontalment contra un altre turisme, i un camió.Al lloc dels fets hi han treballat quatre vehicles de bombers, sis dotacions de Mossos d'Esquadra, dues ambulància i l'helicòpter del SEM. Hi ha un ferit menys greu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Granollers.

