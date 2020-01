Torra madura el final de la legislatura: eleccions, pressupostos o crisi de Govern

"A la reunió d'ahir va escoltar tothom. Ara ha de decidir què vol fer". En aquests termes s'expressava aquest matí un dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) mentre compareixien a la comissió del 155 els consellers empresonats. Es referia a la trobada que va fer ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, amb diputats i membres del Govern de la seva formació després de la trencadissa amb ERC pel seu escó. Damunt la taula hi ha tres escenaris que no són excloents entre ells: avançar les eleccions, aprovar els pressupostos -com estava previst en la reunió del Govern programada per demà- i donar més marge a la legislatura, i una crisi dins l'executiu que provoqui relleus.Segons fonts de JxCat, la cita setmanal de l'executiu -desplaçada a dimecres per la compareixença dels presos avui al Parlament- no pot tenir caràcter habitual. "No podem fer com si res hagués passat", assenyalen els dirigents consultats. Les eleccions immediates -és a dir, convocades aquesta mateixa setmana i programades per a finals de març, per exemple- han estat proposades per dirigents propers a Torra, però el president no es va decidir ahir a prémer el botó. Hi va influir la divisió existent a JxCat - així ho relatava ahir a la tarda NacióDigital - sobre els nous comicis, i també la posició contrària de Carles Puigdemont i dels presos sobre la qüestió. L'expresident de la Generalitat es manté en un prudent silenci sobre la trencadissa entre socis.Portaveus de la formació assenyalen que la cita amb Pedro Sánchez del 6 de febrer "allunya" les eleccions immediates, així com també el toc d'alerta que ha llançat Jordi Turull des de la comissió del 155. Una de les opcions que s'han defensat des d'ERC -avalada per sectors de JxCat- és que es programi la data dels futurs comicis. Això suposaria, per exemple, que es fixi ja mateix quan seran els comicis -abans de l'estiu, preferiblement-, que ja se celebrarien amb els comptes aprovats al Parlament gràcies al pacte amb els comuns.Els pressupostos són un dels arguments que els republicans esgrimeixen per reclamar que no hi hagi eleccions a curt termini. De moment, es manté el guió de validar els comptes. De fet, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, té previst lliurar el projecte de comptes al Parlament i comparèixer a la comissió d'Economia i Hisenda per informar de les línies mestres de la proposta."No es poden posar en risc els comptes", sostenen des d'ERC, però també des de sectors de JxCat, inclosos membres del Govern. Fonts governamentals assenyalen que no hi ha programat cap contacte entre Torra i el vicepresident Pere Aragonès durant la jornada d'avui. Tampoc hi ha previstes reunions a nivell parlamentari entre socis, que ahir van desfermar les hostilitats tan bon punt la mesa va avalar la decisió de deixar sense votar el president. Torra, crític amb Roger Torrent, màxim dirigent de la cambra, li ha traslladat la seva solidaritat per la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'instar la Fiscalia a investigar-lo per les resolucions sobre monarquia i autodeterminació Un dels escenaris que s'ha plantejat el president, i que té suports dins de JxCat, és el de fer canvis al Govern. Uns canvis que poden tenir una magnitud rellevant, en la mesura que s'ha posat damunt la taula fer fora ERC de l'executiu, amb les conseqüències que això implicaria. Un dels noms que apareixen en les travesses per ocupar la vicepresidència, arribat el cas, és el de Damià Calvet, que és conseller de Territori i Sostenibilitat i aspirant a tot en el futur de JxCat. La remodelació del Govern ja era una de les respostes que Torra preveia després de la sentència del Suprem.En tot cas, existeixen veus de molt pes dins l'independentisme -és el cas de Jordi Turull- que aposten per refer la unitat. "Recordeu per a què heu estat escollits", ha assegurat l'exconseller de la Presidència, en un missatge dirigit tant a ERC com a la seva formació. Puigdemont, a banda, s'ha pronunciat a favor d'esgotar la legislatura. JxCat encara no ha conclòs el procés de reordenació al qual està sotmès des del 2018 -com a mínim-, i no té definit un candidat o candidata efectiu a la presidència de la Generalitat. Un dels noms que ha guanyat espai en les travesses les últimes setmanes, a banda d'Elsa Artadi i Laura Borràs, és el de Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals.Torra té de marge aquesta tarda i vespre per decidir què fer amb la legislatura amb eleccions, pressupostos i crisi de Govern com a vies per resoldre el conflicte obert entre socis. De teló de fons, una reunió programada pel 6 de febrer amb Sánchez que és necessària per posar en marxa una taula de diàleg que hauria d'haver encetat el seu camí a partir d'aquest mateix dimarts. Les carpetes s'acumulen a la taula del president.

