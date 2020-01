L'Ajuntament de Barcelona destinarà 47 milions d'euros per reduir el trànsit a la Meridiana

L'Ajuntament de Barcelona preveu acabar el mandat actual havent transformat l'avinguda Meridiana des de la plaça de les Glòries a Fabra i Puig abans que acabi l'actual mandat. El consistori destinarà 46,6 milions d'euros al projecte de reforma d'una de les principals artèries de Barcelona, amb l'objectiu principal de reduir-hi la presència de cotxes."Deixar de ser una autopista urbana per ser un corredor verd". Així ha resumit la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, la recepta que el govern municipal vol aplicar a la Meridiana.La nova Meridiana ja és una realitat en el tram que va des de les Glòries al carrer Mallorca i ara el pròxim pas serà arribar des del carrer Mallorca al carrer Josep Estivill. Tindrà un cost de 6,6 milions d'euros, les obres començaran el setembre del 2020 i està previst que acabin la tardor de 2021.En aquest tram, la transformació comportarà la reducció de carrils de trànsit i s'eliminarà un carril de circulació d'entrada i un de sortida.Al tram de Mallorca a Fabra i Puig la transformació comportarà que hi hagi sis carrils, tres d'entrada i tres de sortida, amb un carril dedicat exclusivament al bus en cada sentit. Actualment hi ha vuit carrils en total. El cost de les obres serà de 40 milions d'euros i els treballs començaran a principis del 2022, amb l'objectiu que acabin un any després.Segons Sanz, l'objectiu és que la nova Meridiana sigui semblant al passeig de Sant Joan. A més de la reducció de trànsit, es doblarà la quantitat d'arbrat actual i la previsió és que hi hagi 13.000 metres quadrats d'espai verd. El projecte també preveu ampliar les voreres per generar més espai per als vianants.Pel que fa a possibles reforç del transport públic per garantir la mobilitat, Sanz ha avançat que no serà necessari aplicar canvis al servei de metro i bus urbà. Sí que ha apuntat la necessitat de millorar el servei de Rodalies i de busos interurbans -competència de l'Estat i la Generalitat, respectivament-, per exemple amb l'ampliació de l'estació a Fabra i Puig.La tinent d'alcaldia també ha reclamat a la Generalitat garantir la connexió de la C-58 amb la ronda de Dalt, que permetria als conductors poder evitar la circulació per la Meridiana.El govern municipal delimita a Fabra i Puig la transformació de la Meridiana durant l'actual mandat però assenyala que l'horitzó de la reforma és el nus de la Trinitat. Una reforma que s'hauria d'abordar a partir del 2023.

