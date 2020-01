El TC insta la Fiscalia a investigar si Torrent ha de ser jutjat penalment

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat aquest dimecres demanar a la Fiscalia que investigui si el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident primer, Josep Costa, i el secretari general, Eusebi Campdepadrós, haurien pogut incórrer en un delicte de desobediència, per haver permès a la cambra un debat sobre l'autodeterminació. També li reclama que, en cas afirmatiu, "procedeixi a exigir la responsabilitat penal que pugui correspondre" a tots tres.El TC demana investigar-los per haver tramitat, l'octubre passat, la proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Supremo sobre l'1-O. La resolució es va aprovar al novembre al Ple amb diverses esmenes dels partits sobiranistes.En el punt 12a de la resolució aprovada , el Parlament denuncia la "censura prèvia" del propi TC, que havia ordenat "la suspensió parcial del punt 11 de la proposta original", que resava que la cambta "reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l"autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític".

