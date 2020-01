La Caixa de Solidaritat fa una crida per cobrir la fiança de 4,1 milions del govern de Puigdemont

El Tribunal de Cuentas vol escarmentar-nos de nou per l'1O.



Necessitem la vostra solidaritat per cobrir els 4,1 milions de fiança.



Ho vam fer entre tots. Ho farem entre tots.https://t.co/S1wa5nvcIL pic.twitter.com/vbVaEMmilO — Caixa de Solidaritat (@DeSolidaritat) January 28, 2020

La Caixa de Solidaritat, que recull fons per fer front a les despeses judicials dels presos polítics i represliats pel procés català, ha fert aquest dimarts una "crida a la solidaritat" per poder cobrir els 4,1 milions d'euros de fiança que reclama el Tribunal de Comptes al govern de Puigdemont , per cobrir una possible condemna per l'organització del referèndum de l'1-O.Els líders del procés estan acusats d'un ús il·lícit de fons públics i podrien haver de fer front a una fiança conjunta i solidària perquè responguin davant d'una possible condemna. Si dipositen aquesta quantitat en el termini establert, el Tribunal de Comptes procedirà a embargar els seus béns de forma preventiva.Entre els acusats hi ha l'expresident Puigdemont i l'exvicepresident Junqueras, així com la resta de consellers del Govern que va impulsar el referèndum del 2017. També diversos alts càrrecs de la Generalitat, com ara Antoni Molons, Joaquim Nin, Amadeu Altafaj, Josep Maria Jové, Josep Ginesta, Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Eva Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Sierra, Francesc Sutrías, Josep Vidal, Rosa Vidal i Aleix Villatoro.

