Es confirma el primer contagi del coronavirus a Europa d'un pacient que no ha estat a la Xina

Alemanya ha confirmat aquest dimarts el primer cas de contagi del coronavirus a Europa d'un pacient que no es va infectar a la Xina. L'home alemany de 33 anys està aïllat a la Clínica Schwabing de Múnich, després de contagiar-se a través d'una dona xinesa a l'empresa de subministrament d'automòbil Webasto, a prop de Munic, segons informa la portaveu del Ministeri de Salut de la capital.El president de l'Oficina Bavara de Salut i Seguretat Alimentària, Andreas Zapf, ha assegurat en una roda de premsa que el pacient "es troba bé" i des d'ahir al migdia "va estar treballant amb normalitat". La dona que li va contagiar, però, es va trobar malament durant el viatge de tornada al seu país d'origen.L'home registrat amb coronavirus va participar en un curs de capacitació de l'empresa impartit per la dona procedent de la Xina, i allà va entrar en contacte amb el virus, segons informen les autoritats alemanyes, però no va presentar símptomes durant la seva estada a Alemanya. Es veu que la dona va rebre la visita dels seus pares, que viuen a Wuhan.Mentrestant, les autoritats sanitàries alemanyes estan verificant l'estat de salut de 40 persones de l'entorn laboral i familiar de l'infectat. "La xifra d'afectats pot augmentar", ha confessat el cap del grup d'emergència de Baviera, Martin Hoch.Amb aquest nou cas, Alemanya es converteix en el segon país europeu afectat pel coronavirus, després que França confirmés els tres primers casos , un a Bordeus i dos a París. Alemanys va demanar aquest dilluns que s'evitin els viatges "innecessaris" a la Xina, i no descarta una "possible evacuació" dels ciutadans alemanys que estiguin a Wuhan, l'epicentre del virus.

