Com es propaga el coronavirus?

El nou coronavirus (2019-nCoV) que està causant un brot de pneumònia a la Xina i altres països asiàtics es transmet principalment a través de gotes d'aire, però el contacte físic és una altra via de propagació, segons han explicat les autoritats sanitàries xineses.Aquesta informació ha estat revelada aquest dimarts per la Comissió Nacional de Salut de la Xina, en una actualització del pla per al diagnòstic i tractament del coronavirus. En comparació amb la versió anterior, el pla afegeix noves característiques epidemiològiques del virus.Així, recull que la principal font d'infecció és la gent que ja està infectada. Si s'infecten, les persones grans i les persones amb problemes de salut com la diabetis, la hipertensió i les malalties cardiovasculars, són més propenses a emmalaltir greument.Les autoritats sanitàries han confirmat el primer contagi de el nou coronavirus (2019-nCoV) a Alemanya, un home de 33 anys que es va contagiar, durant un curs de capacitació de la seva empresa a la ciutat de Stockdorf, d'una companya xinesa, que va viatjar des Xangai. Així, aquest es converteix en el primer cas a Europa en què la infecció es va produir fora de la Xina. Abans del seu viatge a Alemanya, la dona havia rebut a Xangai la visita dels seus pares, que procedien de la ciutat .

