Romeva reivindica el diàleg amb l'Estat com a solució: «No hem guanyat; ells, tampoc»

Raül Romeva, exconseller d'Exteriors, ha estat el tercer dels presos polítics que ha comparegut aquest dimarts a la comissió del 155 al Parlament. I ho ha fet amb un missatge a favor del diàleg amb l'Estat en contraposició a la via de la intervenció de les institucions catalanes. "No hem guanyat, d'acord; però ells, tampoc", ha assenyalat Romeva, que ha reivindicat l'exercici d'autocrítica feta -segons ell- per l'independentisme i ha criticat que aquesta introspecció no s'ha fet des del punt de vista de les opcions constitucionalistes. "Ens han apartat temporalment de les institucions, però seguirem fent política", ha destacat el dirigent d'ERC, que ha reivindicat que només hi ha una manera de resoldre la situació: "Parlar i negociar".Romeva, que ha recordat que va deixar de ser federalista el 2010 després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut, ha insistit en el sender de la negociació per resoldre el conflicte amb l'Estat. "Des del debat és des d'on podem construir noves oportunitats", ha afirmat. "Ni per un moment em penedeixo de res del que he fet ni de res del que hagi expressat en termes de drets i llibertats", ha afegit. L'escoltaven a primera fila de la comissió Pere Aragonès, vicepresident del Govern, i diversos consellers de l'executiu. Al costat de Romeva, de fet, hi havia el seu successor a la conselleria d'Exteriors, Alfred Bosch.La motivació del 155, ha ressaltat, no té "res a veure" amb el compliment de la llei. "Però això no va de lleis, sinó d'un Estat que té por. Un Estat que és covard, que no té el coratge suficient de confrontar i de confrontar-se amb gent que no pensa com el que ell creu que han de pensar. D'això va el 155", ha remarcat l'exconseller d'Exteriors, que ha rememorat com en el debat parlamentari per aprovar-los es va insistir de forma "dràstica" que no es podia fer servir per "empresonar governs". "Si voleu, parlem de lleis, cap problema. Si voleu, fem un debat sobre la Constitució, però això va de com s'interpreta. No va de lleis, va de política", ha ressaltat amb vehemència."Que ningú s'equivoqui amb una cosa crucial: si algú creu que el 155 va en contra dels qui som independentistes, s'equivoca de ple. De mig a mig. Això va en contra dels drets fonamentals de la gent que no vol aquell escenari. No només per les conseqüències en polítiques que vam haver de deixar de fer temporalment, sinó també perquè això, d'una manera preocupant, posa en risc el debat, el diàleg, la discrepància. Ens aboca a un model de militància, des del punt de vista ideològic, que ens obliga a tots a pensar el mateix. Si no, ja ets un adversari al qual cal derrotar judicialment", ha asseverat Romeva. Segons ell, hi ha una "llarga llista de persones incòmodes" que s'hi poden veure afectats al llarg dels propers anys, en relació a la dissidència."Parlar del 155 no és parlar d'un article de la Constitució. Per a mi és sinòmim d'error, el pitjor error que s'hagi pogut fer en política en l'etapa democràtica, i un senyal de covardia política", ha assenyalat l'exconseller d'Exteriors. "Quan es busca la desaparició de l'adversari, d'això no se'n pot dir democràcia", ha reflexionat el dirigent d'ERC, que ha posat de manifest el "dolor" causat per les conseqüències de la tardor del 2017. "Cal reconèixer el dolor de gent que va sentir que no se la tenia suficientment en compte", ha admès Romeva, que ha considerat "absolutament legítim" discrepar del que va fer l'independentisme durant la tardor del 2017. El dolor, ha dit, també va venir per la banda de la "creixent" repressió de l'Estat, que "encara no s'ha acabat"."Alguns estem condemnats, però n'hi ha alguns que estan pendents de judici", ha ressaltat Romeva, en referència a la "causa general" oberta en diversos tribunals i que té derivades tant mediàtiques com econòmiques. "Això és bàsic per entendre què ha passat i què ha de passar. El que cal reiterar, com fem sempre, és agrair la immensa solidaritat de tanta gent que fins i tot sense compartir el que hem fet entén l'aberració que suposa la repressió en totes les seves formes", ha remarcat l'exconseller.El dirigent d'ERC ha reclamat ser conscient que "encara no s'ha vist tot". "De la mateixa manera que hem de dir això, cal posar de manifest un altra vessant del 155: les dificultats que es van voler posar a una tasca imprescindible social aturada, estroncada o malmesa", ha remarcat l'anterior responsable de l'acció exterior de l'executiu liderat per Carles Puigdemont, que a ha denunciat una "visceralitat venjativa".Romeva ha assegurat que és "pertinent" ser a la comissió, perquè la seva intervenció és "fruit de la honestedat polític", per la qual cosa se'ls ha posat a la presó "de forma absolutament injusta", segons ell. "Com a demòcrata i com a republicà, sempre se'm trobarà en tots els espais que comporti dialogar per fer avançar el conjunt de la societat", ha assenyalat l'exconseller, que ha avalat les paraules d'Oriol Junqueras i de Jordi Turull, que han comparegut abans que ell a la comissió del 155.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor