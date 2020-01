Un centenar de dentistes de Barcelona rebaixaran un 35% el preu a les persones vulnerables

L'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Empresarial de Centres d'Assitència Dental (AECAD), patronal adherida a PIMEC, han signat un conveni a través del qual un centenar de clíniques dentals de la ciutat oferiran descomptes del 35% a veïns vulnerables.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha insistit que la presentació del conveni "en cap cas" posa en dubte l'aposta de l'Ajuntament pel dentista municipal. Actualment la creació d'aquest operador està judicialitzada, després que el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona paralitzés cautelarment el naixement del projecte.La suspensió es va produir a instàncies del Col·legi d'Odontòlegs i l'AECAD també va presentar al·legacions. El seu president, Joan Josep Guarro, ha assegurat aquest dimarts en la roda de premsa per presentar l'acord que el dentista municipal no és "necessari" i que la xarxa de dentises privats existent actualment a la ciutat pot "col·laborar" per garantir l'assistència a tots els veïns.Precisament aquesta és la naturalesa del conveni. Un total de 266.000 veïns -el 16% del total- es podran beneficiar de l'acord. Són aquells que disposen d'una Targeta Barcelona Solidària o d'una Targeta Rosa.La Targeta Barcelona Solidària és una targeta moneder creada per l'Ajuntament, creada per unificar les ajudes socials que atorga el consistori. La Tartgeta Rosa la poden sol·licitar tots els ciutadans empadronats a Barcelona que compleixin els barems d’ingressos econòmics establerts, i que siguin majors de 60 anys o bé tinguin una discapacitat igual o superior al 33% acreditada.Com a màxim, aquestes persones pagaran un entre 18,60 persones i 20 euros per una higiene dental i entre 32,55 i 35 euros per obturacions senzilles. Pel que fa a les pròtesis complertes, la despesa seria inferior als 400 euros.El conveni no implica aportacions econòmiques per cap de les dues parts i estarà vigent fins al desembre del 2021. Precisament, l'Ajuntament espera que les mesures cautelars contra el dentista municipal s'aixequin el primer semestre del 2021.En paral·lel, el consistori manté el servei de dentista gratuït, pel qual ja han passat 1.200 persones i que està pensat per a situacions vulnerables extremes."L'horitzó final és que el dentista entri a la cartera pública de serveis de l'Estat i la Generalitat. Mentre això no passa, hem de fer tot el possible", ha defensat Tarafa. Una opinió compartida, segons les enquestes municipals, pel 95% dels veïns. Segons dades de l'Ajuntament, un 12% de la ciutadania no es pot permetre anar al dentista per manca de recursos econòmics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor