Turull reclama a JxCat i ERC que no trenquin el Govern: «Recordeu per a què heu estat escollits»

🎥 conseller @jorditurull: "L'aplicació del 155 suposa la culminació d'un fracàs per un engany d'Estat i l'inici d'un altre més perniciosa encara. És el bypass que va de la intervenció de l'autogovern i les finances de la Generalitat a la intervenció de la democràcia a Catalunya" pic.twitter.com/L8iEj6AcFN — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 28, 2020

Després d'Oriol Junqueras, que ha estrenat les compareixences dels membres de l'anterior Govern a la comissió d'investigació del 155 , ha arribat el torn de Jordi Turull, que en temps del referèndum exercia com a conseller de la Presidència. En un context de trencadissa entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per l'escó de Quim Torra, cas que amenaça amb conseqüències irreversibles - trencament del Govern i eleccions anticipades incloses a les portes d'aprovar els pressupostos-, Turull ha fet un al·legat en defensa de la recuperació de la unitat present durant l'1-O, i ha estat prou explícit a l'hora de demanar que no es trenqui el Govern: "Recordeu per a què heu estat escollits". "Deixem l'orgull a una banda", ha ressaltat el dirigent independentista.La ciutadania, segons ell, "no ha fallat mai". "Us demano que a part de plantar cara quan es vol apartar un càrrec electe, sobretot no oblidin per a què han estat electes. Tenen capacitat i experiència", ha reflexionat l'exconseller de la Presidència. "Si recuperem la unitat, la lleialtat i l'autoexigència, i aparquem retrets, els asseguro que farem la nostra aportació. No hi haurà prou repressió per aturar tanta llibertat", ha destacat Turull, que ha justificat el missatge en clau interna amb l'argument que no se'l permetia reunir-se en privat amb els responsables de cada partit"Tenen l'obligació de recuperar l'esperit d'unitat, d'anar a l'una, de recuperar la llibertat, la confiança, el civisme i la determinació. Fent-ho així, ja hem demostrat que podem fer possible el que diuen que és impossible", ha destacat l'exconseller en referència al moment que travessa l'independentisme i dirigint-se als diputats de JxCat i ERC. Els presos han seguit des de Lledoners els esdeveniments dels últims dies, que amenacen de liquidar un Govern tocat per successives crisis internes.Turull també ha fet un repàs de la tardor del 2017, i s'ha mostrat molest quan Marc Parés, representant dels comuns, ha indicat que l'independentisme no va dir la veritat a la ciutadania. "No vam enganyar ningú", ha apuntat l'exconseller de la Presidència. "Qui no estava preparat per un acte tan gran de radicalitat democràtica era l'Estat", ha ressaltat el dirigent de JxCat, que ha pronosticat que Catalunya s'hauria convertit en un estat independent al cap de quatre mesos de la independència.L'exconseller de la Presidència també ha mostrat dubtes sobre quin va ser el motiu del seu empresonament la setmana del 22 de març del 2018, just quan afrontava el debat d'investidura a la cambra. "Se m'escapa una X", ha resumit en referència a la incògnita d'una equació al darrere de la qual hi ha vist l'ombra del PP. Ha recordat, en aquest sentit, aquell missatge del portaveu dels conservadors al Senat, Ignacio Cosidó, reivindicant que controlarien el Suprem "per la porta del darrere" si aconseguien situar, en el marc d'un pacte amb el PSOE, Manuel Marchena de president del CGPJ.Turull, com havia fet Junqueras, ha defensat el diàleg de l'Estat, però hi ha posat condicions: que sigui "real", que no serveixi per "bullir l'olla" i que no derivi en un context de "marejar la perdiu". Sense referir-se al pacte d'ERC amb el PSOE, l'exconseller, empresonat a Lledoners, ha determinat que l'independentisme sempre ha estat disposat a dialogar, i ha posat com a exemple el 10 d'octubre del 2017, quan Carles Puigdemont va suspendre la declaració de la independència per obrir una negociació amb l'Estat que no va fructificar.El dirigent independentista ha indicat que el pacte constitucional és un "engany d'Estat", i ha apuntat que l'aplicació del 155 -segons ell, Mariano Rajoy l'hauria validat encara que Puigdemont hagués convocat eleccions- és tan sols un "by-pass" entre la intervenció de l'autonomia i la "intervenció de la democràcia" a Catalunya. "Després del 155 es consolida no només la manca d'independència de la cúpula judicial, sinó que es perpetra un autèntic creuament de poders", ha ressaltat l'exconseller, després de relatar que l'independentisme va aconseguir majoria absoluta en les eleccions del 21-D del 2017. "Amb el 155 es va anar més enllà, es va intervenir la darrera cosa que els faltava: la representació institucional de la Generalitat. El 155 és la forma ideal que troben", ha afegit Turull."Des de la cúpula judicial se'ns diu quines persones podran fer política, i com, i qui, al seu gust, pot ser president de la Generalitat i qui no", ha apuntat Turull, que el 23 de març va tornar a ser empresonat enmig del debat d'investidura que s'estava celebrant amb ell de protagonista. "Han fet passar a millor vida drets fonamentals", ha afirmat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) per referir-se als efectes de la repressió que el van portar a la presó.Turull s'ha mostrat molt crític amb l'Estat i ha posat en dubte la separació de poders. "El deep state ha revifat l'atado y bien atado, deixant enrere l'esperit del retorn del president Tarradellas i la reinstauració de la Generalitat republicana", ha ressaltat el dirigent de JxCat. "S'ha passat de l'atado y bien atado a l'a por ellos, amb dos caps d'estat al capdavant", ha indicat. "Després del 155, s'atreveixen a tot", ha recalcat Turull en la seva intervenció inicial al Parlament.

