Mor una nena de 14 anys de Terrassa en un accident mentre muntava a cavall

Una menor de 14 anys ha perdut la vida aquest cap de setmana en un accident mentre muntava cavall. Els Mossos d'Esquadra han confirmat els fets aperò no han transcendit detalls de l'accident.Segons publiquen alguns mitjans, els fets haurien passat diumenge quan la nena muntava a cavall en una zona pròxima a la carretera de Rubí, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès.Alguns indicis apunten que l'animal hauria caigut per un barranc. La menor era veïna de Terrassa i a hores d'ara els Mossos estan investigant els fets per esclarir les causes.Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar el SEM i també la policia catalana.

