Joan Ruiz, diputat del PSC al Congrés: «JxCat i la CUP poden acabar en la irrellevància»

"JxCat i la CUP s'equivoquen. Suposo que ERC no tornarà a cometre l'error de no donar suport als pressupostos"​

"El criteri del corredor és ser un tren de llarga distància"​

Joan Ruiz i Josep Fèlix Ballesteros, en una foto d'arxiu. Foto: Jonathan Oca

"L'accident químic no es va resoldre com s'havia de resoldre"

El govern espanyol ha iniciat aquest gener una nova legislatura amb un equip de coalició format pel PSOE i Unides Podem. Sobre la taula hi ha grans temes a resoldre, com el conflicte català o qüestions socials i econòmiques, però el territori també hi pren partit. La demarcació de Tarragona compta amb sis diputats al Congrés (dos d'ERC, dos del PSC, un de Junts per Catalunya i un d'En Comú Podem) que han de traslladar a la cambra baixa les inquietuds del sud català.L'històric socialista Joan Ruiz i Carbonell (València, 1954) repeteix com a diputat tarragoní i explica que viu el nou mandat amb "especial il·lusió i molta esperança". "Tinc ganes de començar la legislatura per desbloquejar els problemes que s'havien quedat en un calaix i que afecten molts tarragonins i tarragonines", assegura a- Sabem que haurem de negociar molt durant el dia a dia. Dins el govern cadascú tindrà les seves opinions, però tots tindrem una paraula comuna. És el primer govern de coalició estatal, no tenim precedents i sabem que tindrem alguns problemes, però és normal, com en qualsevol relació. Sabem que la dreta intentarà treure profit d’això, però ens en sortirem. Ja poden tenir paciència, perquè la necessitaran.- Tindrem un paper molt important. Nosaltres hem tingut molt protagonisme en la influència sobre el PSOE i continuarem influint en això.- Intentarem que la sortida al problema sigui dialogada, el més tranquil·la possible. Volem trobar solucions que tinguin darrere la major part de la població de Catalunya. Es tracta de parlar, parlar, parlar i parlar. I quan acabem de parlar? Tornar a parlar. Es tracta de trobar consens entre la majoria.- Això ho han de decidir ells, no nosaltres. De moment, crec que Junts per Catalunya i la CUP s'estan equivocant. S'estan posant fora del camp de joc que estem dibuixant. Però ells sabran. Si volen, poden acabar en la irrellevància...- Naturalment, comptem amb totes les forces polítiques. ERC ha fet possible la investidura i pensar que després no donaran al govern l'eina amb la qual es pot governar em semblaria una gran contradicció. De tota manera, ja ho van fer una vegada... I alguna de les queixes que tenen a veure ara amb falta de recursos i falta d'inversions a Catalunya és per això. Suposo que no tornaran a cometre el mateix error. Ho vull suposar, almenys.- Augment de les pensions, reforma laboral... una gran llista de mesures socials. No deixen de ser mesures generals que milloraran la vida de tots els tarragonins i tarragonines. Aquests són els problemes que a la gent normal i corrent els afecten i que es discuteixen normalment.- El corredor és de llarga distància i ha de quedar clar que no és un Rodalies. L'objectiu és unir Barcelona i València i el que hem d'intentar és que, a més, s'aprofiti per a altres coses. Però el criteri fonamental és que sigui un llarga distància i que uneixi de manera ràpida les grans ciutats.- Això ho sabien feia anys. Sabien que això seria així. Però recordo que qui té les competències és la Generalitat, que fa mesos que hauria d'haver posat sobre la taula els horaris i les parades que volia i presentar-los a Renfe. Però, en canvi, ha estat esperant que Renfe ho fes per queixar-se. A Girona sí que s'ha fet així... Els hi haurà de preguntar a ells per què.Tot i això, crec que hi ha grans passos en matèria d'infraestructures.El Coll de l'Illa ja està gairebé enllestit i el projecte la connexió de l'A-7 i l'AP-7 a la sortida de Tarragona, també. Això és molt important i més tenint en compte que des de l'1 de gener un tram de l'autopista ja és gratuït i se n'esperen més. La voluntat del govern és seguir en aquesta línia.- Hem de fer una taula entre totes les forces polítiques de totes les comunitats autònomes per veure quin manteniment es fa de tot això. La despesa és important, però el que vol el ministeri és arribar a un acord amb tothom per decidir com s'ha de mantenir aquestes vies. La Generalitat, per exemple, ha posat damunt la taula el tema de la vinyeta, però és un tema que s'ha d'arribar a un acord compartit. El ministeri crearà una comissió al Congrés per això i sabem que ho he hem de fer de pressa.- Hem de ser prudents a l'hora de dir mesures, però una vegada el govern estigui en marxa, una de les accions que tirarem endavant seran les xarxes tancades d'energies. En això, per exemple, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona hi està d'acord. També estem d'acord en el fet que les nuclears es vagin tancant quan arribi el seu temps i que això s'ha de substituir per noves energies més netes. I no només és un tema de sostenibilitat, sinó també de seguretat.- D'aquesta dramàtica experiència n'hem d'extreure conseqüències. La Generalitat no va estar a l'altura, els protocols no van funcionar, no es va resoldre com s'havia de resoldre i l'empresa tampoc estava a l'altura de seguretat que requereix una empresa petroquímica. Amb la regulació s'ha de fer compatible seguretat i qualitat. La gestió de la Generalitat és molt millorable i hi va haver una manca d'informació. Però en tot això m'agradaria ressaltar una cosa que crec que no s'ha dit prou.- Crec que s'ha de donar les gràcies a la policia, bombers i ambulàncies, que van ser els autèntics herois. Ha estat poc valorat per tots. Els que realment ho van solucionar van ser ells. Tota la resta...- Sí. Demanarem compareixences al Parlament i esclarirem tot el que ha passat. No volem que això quedi així.- Sí, haurem d'invertir en les poblacions que es veuran afectades pels canvis. L'Ajuntament de Vandellòs, per exemple, m'ha explicat que estan intentant que el polígon industrial tingui més vida i vinguin més empreses i des de l'administració els hem d'ajudar. Si no, el dia que es tanquin les nuclears baixarà la població en aquestes zones, perquè això ja ha passat a Flix. És allò que en diuen "la España vaciada".- Sí, i un problema molt important! De fet, hi haurà un nou ministeri dedicat a això. Ho hem de canviar, perquè si no tothom marxarà a la costa i als nuclis grans i el país quedarà buit. No volem que Tarragona es converteixi en això.

