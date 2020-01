Vint nous radars a Barcelona per reduir els accidents de trànsit

L'Ajuntament de Barcelona preveu tenir instal·lats el 2021 un total de 20 radars de control de velocitat a la ciutat. La previsió és que els radars s'ubiquin en diferents punts de la Gran Via i als carrers Aragó, Balmes, València i Urgell. Així ho ha anunciat la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, en la roda de premsa de presentació del balanç de sinistralitat del 2019.La Gran Via apareix tres vegades a la classificació de punts negres de la ciutat amb més accidents, concretament a la confluència amb els carrers Badajoz (22), Aribau (20) i passeig de Gràcia (16). Aragó apareix cinc vegades, ja que durant el 2019 s'han registrat 22 accidents a la seva confluència amb la rambla de Catalunya, 19 a Lepant i 16 a Balmes, passeig de Gràcia i Roger de Llúria..El carrer Balmes té dos punts negres. Un és a la seva confluència amb Diputació, on s'han registrat 22 accidents i l'altre a la cruïlla amb Aragó, on n'hi ha hagut 16. El punt negre del carrer València és a la confluència amb Pau Claris, on hi ha hagut 18 accidents, mentre que el carrer Urgell no apareix a la llista de carrers amb més de quinze sinistres registrats el 2019.Alarcón ha defensat que la instal·lació dels radars no és una mesura "recaptatòria" sinó de "salut". L'Ajuntament avisarà de la col·locació dels radars. "No ens interessa cobrar multes, ens interessa que es respecti la velocitat", ha insistit.El consistori ha anunciat la mesura després de fer públic la setmana passada l'objectiu d' estendre a gairebé tota la ciutat la limitació de velocitat als 30 km/h.Actualment aquest topall afecta el 50% de vies de la ciutat, sobretot als barris, i la meta és arribar al 75%. El pla de treball del consistori és aplicar la mesura entre el febrer i el març. Colau ha defensat la mesura amb l'argument que reduir la velocitat permetrà també reduir el nombre d'accidents de trànsit mortals. El 2019 va acabar amb 22 persones mortes per sinistres de trànsit.L'objectiu del seu executiu és aconseguir sumar 100 kilòmetres més a la zona de 30 km/h aquest 2020 i 100 més el 2021, per arribar a mig mandat havent aplicat la mesura a un total de 200 kilòmetres de traçat de la ciutat. La mesura no només afectarà carrers petits sinó artèries principals.La primera, durant aquest 2020, serà la formada pels carrers de Sants i Creu Coberta. El 2021 serà el torn de la via Laietana, Jordi Girona, Mandri, travessera de Gràcia, carretera del Carmel, avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, Pi i Molist, Torras i Bages, Almogàvers, Taulat, Diputació i Consell de Cent.

