VÍDEO Junqueras: «Tornarem a la presó i hi trobarem gent més honrada que els poderosos que ens condemnen»

Oriol Junqueras i Raül Romeva, aquest matí al Parlament Foto: Adrià Costa

"Aquest vespre tornarem a la presó. Hi trobarem molta gent, molta d'ella molt més honrada que molts dels poderosos que ens condemnen cada dia". Així ha acabat la seva intervenció a la comissió al Parlament sobre el 155 el líder d'ERC, Oriol Junqueras, que ha aprofitat els segons de comiat per prometre que, quan torni en llibertat, tornarà molt més "preparat" i per agrair també la feina dels dirigents independentistes.El líder republicà ha recordat que el govern de Mariano Rajoy que va aplicar el 155 va prometre "escapçar" el moviment independentista amb l'empresonament dels seus dirigents però que aquests, precisament, "ja no hi són" a la primera línia de la política mentre que ell sí. Junqueras ha fit aquestes paraules durant una compareixença que ha durat una hora i quaranta minuts i durant la qual ha defensat la via del diàleg per aconseguir celebrar un referèndum i també la mesa de negociació amb el govern espanyol. Parlar amb tothom. Amb els independentistes i amb els no independentistes. Fins i tot, amb aquells que han "aplaudit" que siguin a la presó. Aquest és el missatge que ha portat el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la comissió del 155, on també ha defensat amb contundència que no té "por" de la "venjança" de l'Estat i que el seu empresonament és part del "camí cap a la llibertat". De fet, s'ha mostrat convençut que s'acabarà exercint l'autodeterminació: "Tornarem a fer un referèndum".La "bandera del diàleg", ha certificat, és la "millor de les banderes per fer la República", de manera que la mesa de negociació pactada amb el PSOE i Pedro Sánchez és "La taula de diàleg és un pas endavant, incert, però és la primera vegada que es reconeix l'existència d'un conflicte polític, que els interlocutors han de parlar d'igual a igual. És el que hem demanat sempre. Ara que tenim allò que hem demanat sempre, hem d'aprofitar i hem de ser més que ningú. Quan en aquella taula només quedem nosaltres, hem de seguir-hi sempre. La bandera del diàleg és la millor de les banderes per fer realitat la República", ha estat l'argument de l'exvicepresident.

