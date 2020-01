Cinc productes per gaudir de Vall de Núria, l'experiència de l'hivern

3. Paquet Cremallera + Parc Lúdic

4. Paquet Esquia en família

El paquet cremallera + Parc Lúdic inclou bitllet d'anada i tornada des de qualsevol de les estacions del tren cremallera fins a Vall de Núria, així com accés il·limitat al Parc Lúdic durant tot el dia, en què menuts i grans podran jugar amb trineus, trineu cross, tubbys, torre d'equilibris, tirolina, rocòdrom... Tota una experiència per gaudir al màxim de l’hivern.Les famílies també tenen a la seva disposició el paquet Esquia en família , un forfet conjunt que inclou bitllet d'anada i tornada en el tren cremallera i un forfet d'un dia d'esquí per a tota la família.