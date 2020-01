Junqueras, a Cs: «M'han de parlar de trencar famílies? A mi que no podré anar a casa amb els meus fills?»

Quan el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha arrencat el torn de rèplica a la comissió del 155, Ciutadans ja no hi era. Els seus representants han abandonat la sala just després d'intervenir cinc minuts i que la seva presidenta parlamentària, Lorena Roldán, hagi dit a l'exvicepresident del Govern que "no és un màrtir". Junqueras, però, ha respost fil per randa tots els interrogants i proclames que ha llançat el partit taronja, entre elles, l'acusació de "trencar famílies" per impulsar el procés. "A mi m'han de parlar de trencar famílies? A mi que avui tampoc podré anar a casa amb els meus fills?, ha deixat anar.De fet, Junqueras s'ha preguntat de forma retòrica si la insistència en acusacions com aquesta serveixen "d'alguna cosa més que per satisfer la seva vanitat sense preguntar-se què passa al seu voltant". El líder d'ERC ha celebrat "la ponderació" de Ciutadans en comparació amb les intervencions en altres ocasions al Parlament i tirant d'ironia ha deixat anar que la pròxima vegada potser "es quedaran més estona"."Què es pensaven aquell octubre?", ha preguntat també Roldán a Junqueras. I ell ha respost que "molt del que va passar". "Que el deep estate no resistiria la temptació antidemocràtica i que probablement ens voldrien posar a la presó. També que els tribunals europeus ens donarien la raó, que és el que ha passat", ha replicat el dirigent republicà. De fet, davant del camí de la judicialització, ha assegurat que ara tenen "l'oportunitat de rectificar-lo i corregir-lo".Sobre si pensa demanar perdó als catalans, una altra de les qüestions plantejades per Roldán, Junqueras ha dit que si algun ciutadà necessita sentir-ho perquè les seves paraules li van causar "sensació de malestar", no té cap inconvenient en demanar-lo. Al mateix temps, però, ha assegurat que ell no va ordenar "apallissar votants ni empresonar ningú ni tampoc ho faria mai". Aquesta, ha dit, és la principal diferència entre ell i aquells que "aplaudeixen" que sigui a la presó. De fet, ha conclòs tot assegurant que aquells que volien "escapçar" l'independentisme, en referència als ministres del govern de Mariano Rajoy, "ja no hi són", però que en canvi ell segueix.

