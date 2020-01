​Catalunya tanca el 2019 amb un 10% d'atur menys que l'any anterior

Catalunya va tancar el 2019 amb 405.800 aturats, un 10,1% menys que l'any anterior, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dimarts. La taxa d'atur es va situar en el conjunt de l'any al 10,45%, mentre que l'any passat era de l'11,754% en tancar el quart trimestre.La taxa està per sota de l'estatal, que va ser del 13,78% en tancar l'any. Així, es van registrar 16.300 aturats menys que el trimestre precedent i 45.600 menys que en el quart trimestre del 2018. Durant els 12 mesos de l'any passat es van crear a Catalunya uns 87.000 llocs de treball, situant el nombre d'ocupats en els 3.478.100 respecte als 3.391.100 de finals del 2018. La taxa d'activitat en aquest sentit es va situar al 61,57%.La taxa d'atur entre els homes a Catalunya al tancat l'any va ser del 9,97% (202.900), mentre que entre les dones va ser més elevada, del 10,97% (202.900).La xifra, però, és molt més elevada entre els joves: els menors de 25 anys pateixen un atur del 26,27%. En canvi, entre els 25 i 54 anys l'atur és 9,17% i el dels majors de 55 anys se situa en el 8,81%.D'acord amb les dades de l'EPA, un 22,9% dels aturats a Catalunya porten sense feina dos anys o més, és a dir, són aturats de llarga durada. Un 18,1% porten entre un i tres mesos buscant treball, un 14,2% entre tres mesos i sis, un 12,9% entre sis mesos i un any i un 15,7% entre un any i menys de dos anys. Els menors percentatges es donen entre els que hi porten menys d'un mes (7,6%), o els que troben feina abans (8,6%).Pel que fa als nivells d'estudis, les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen que un 0,5% són analfabets, un 1,9% tenen incomplets els estudis primaris, un 7,4% educació primària, i un 10,3% la segona etapa de l'educació obligatòria. D'altra banda, un 27,5% posseeix estudis superiors.La taxa d'atur entre els estrangers a Catalunya és del 17,23%, mentre que la dels nascuts a l'Estat és del 9,08%. Pel que fa als estrangers, l'atur entre els que tenen passaport de la Unió Europea (UE) és del 10,18% i els que són extracomunitaris puja fins al 19,94%.

