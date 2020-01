JxCat recorda a Junqueras els efectes de la repressió: «Torra ha estat desposseït de l'acta de diputat»

🎥 @junqueras: "La presó🎗️ és poc rellevant comparada amb els interessos i les necessitats del conjunt del país. No condicionarem mai cap diàleg al fet que nosaltres estiguem a la presó. Som els campions del republicanisme i del diàleg, per això l'exercim i el demanem" #Parlament pic.twitter.com/DsVesGvHFz — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 28, 2020

Primer missatge de Junts per Catalunya (JxCat) a Oriol Junqueras a la comissió del 155, l'endemà del xoc amb ERC per la inhabilitació de Quim Torra com a diputat , que deixat tocada la continuïtat del Govern. El diputat Francesc de Dalmases, que durant la seva intervenció ha utilitzat un to cordial per dirigir-se a Junqueras, ha recordat al líder republicà que el Parlament "continua patint els efectes de la repressió". "Torra ha estat desposseït de la seva acta de diputat", ha destacat el diputat de JxCat.El grup parlamentari de JxCat ha agraït a Junqueras la "força" per treballar per l'autodeterminació -amb referència inclosa al Govern de Carles Puigdemont-, tot i fer referència a la inhabilitació del president català. "La repressió de l'Estat es manté ferma i constant", ha afegit Dalmases, que ha fet referència a l'absència del PSC a la comissió del 155. "Al faristol parlen de diàleg i avui han estat incapaços de venir a escoltar. Demostren quina és la seva concepció del diàleg", ha afegit el diputat de JxCat per referir-se als socialistes, amb qui ERC ha dialogat per fer possible una negociació entre governs.Parlar amb tot. Amb els independentistes i amb els no independentistes. Fins i tot, amb aquells que han "aplaudit" que siguin a la presó. Aquest és el missatge que ha portat el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la comissió del 155, on també ha defensat amb contundència que no té "por" de la "venjança" de l'Estat i que el seu empresonament és part del "camí cap a la llibertat". De fet, s'ha mostrat convençut que s'acabarà exercint l'autodeterminació: "Tornarem a fer un referèndum".El líder dels republicans ha desplegat en seu parlamentària l'anomenada doctrina Junqueras, l'estratègia que pivota en la negociació amb l'Estat i no en la confrontació per avançar cap a l'objectiu de la independència. Convençut que l'independentisme ha de seguir una línia ascendent d'acumulació de forces, ha subratllat que es "mor de ganes" de dialogar amb el govern espanyol per molt que posi "pals a les rodes". Des del seu punt de vista, com entrebancs posin en aquest camí, "més raons" sumarà l'independentisme per seguir avançant cap a l'exercici de l'autodeterminació, que considera inevitable. "Per molt que cridin i que protestin i que no els agradi, jo parlaré amb tothom", ha assegurat.Per enfilar aquest camí, ha argumentat, cal acceptar que l'objectiu de la independència és "legítim", però que també és "legítim" oposar-se a aquest objectiu. I és que, ha insistit, s'ha de dialogar, precisament, "amb qui no t'hi entens" tant per poder intentar convèncer-los com per trobar una sortida al conflicte polític. "La meva actitud de diàleg no s'ha trencat ni tan sols estant a la presó. Oferim taules de diàleg a tort i a dret amb tothom qui tingui ganes de parlar. I fins i tot amb qui no té ganes", ha reiterat.Tot plegat, ha apuntat, per cartografiar un nou sender cap al referèndum. "És una cosa normal. El volem i el tornarem a exercir. Molts s'han fet sense el consentiment de l'estat matriu", ha advertit tot apuntant que la via unilateral ha estat exercida a altres estats sense que hagi tingut conseqüències penals. Com va defensar al judici del Suprem, ha insistit que no es penedeix de tot el procés de l'octubre del 2017 perquè estaven complint amb el mandat i el seu programa electoral -que ningú, ha recordat, va impugnar- i que res del que van fer és delicte. Sí que ha dit, però, que d'aquella tardor cal aprendre que l'independentisme necessita "més vots al seu plat" tenint present que a l'altre banda van trobar "cops de porra" i empresonaments i el cessament d'un Govern.Per apuntalar l'aposta per aquesta fase acumulativa de forces, Junqueras ha recordat que a partir del fracàs estatutari del 2006 l'independentisme va créixer del 15% a quasi el 50%. Ara, ha dit, està "convençut que la injustícia de la repressió" contribueix a construir les majories necessàries per a l'autodeterminació. "Estem segurs que sabrem trobar complicitats en tots els àmbits", ha afirmat.De fet, i entrant en matèria, Junqueras ha assegurat que el 155 només va servir per "perjudicar" els interessos dels ciutadans de Catalunya, aturar polítiques socials i estroncar la competitivitat de l'economia. En canvi, però, no va servir per fer-los "desistir" ni per posar-los la "por" al cos perquè ni tan sols empresonant-los l'independentisme ha deixat de tenir majoria.Ha avisat, de fet, de l'efecte bumerang que ha tingut l'estratègia d'un Estat que ha fet servir "les seves clavegueres" per intentar acabar amb el rival polític. "No es pot estar de fer servir les eines que ha fet servir sempre i de provocar proves falses contra els seus opositors", ha dit. I, seguint amb aquest argument, ha advertit que ara, alguns dels que van "aplaudir" la repressió, "tastaran" les clavegueres. "Ens trobaran al seu costat", ha assegurat. Tot plegat, una referència a com la dreta utilitza ara els tribunals per anar en contra del govern de coalició del PSOE i Podem.El primer grup de l'oposició que ha tingut el torn de paraula ha estat Ciutadans, que fins ara no ha participat de la comissió. De fet, Lorena Roldán ha intervingut durant cinc minuts i ha marxat sense esperar-se a la resposta de Junqueras. La presidenta parlamentària de Ciutadans ha acusat Junqueras de ser "responsable d'un cop a la democràcia" i d'haver provocat l'aplicació del 155. "Vostè és capaç de sostenir la mirada als catalans?", li ha etzibat tot retraient-li el "dany causat" als catalans.El diputat dels comuns Marc Parés, per la seva banda, ha defensat que els líders del procés mai haurien d'haver entrat a la presó, tot i que també ha emplaçat Junqueras a fer autocrítica sobre el fet d'haver intentat "imposar unilateralment" la independència. "Potser sí que es podia agafar un altre camí", ha reflexionat.

