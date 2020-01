Irene Lozano, apartada d'España Global

Irene Lozano, fins ara responsable d'España Global, serà la nova secretària d'Estat per a l'Esport i presidenta del Consell Superior d'Esports. Manuel Muñiz, que fins ara estava a l'Institut d'Empresa, la substituirà en el càrrec. Durant la seva etapa al capdavant d'España Global, Lozano ha intentat maquillar la imatge de l'Estat arreu del món amb un èxit qüestionable i més polèmiques que no pas èxits.España Global va néixer l'any 2018 per combatre el procés sobiranista arreu del món i millorar la imatge de l'Estat, castigada per les càrregues de l'1-O i la repressió contra l'independentisme. Lozano, exdiputada del PSOE i d'UPyD va ser l'encarregada d'impulsar aquesta plataforma, lligada al Ministeri d'Exteriors que aleshores encapçalava Josep Borrell. Durant aquests mesos, España Global ha estat notícia per les seves polèmiques i controvertides campanyes. Pretenien oferir una imatge pulcra de la democràcia espanyola. Però amb un esforç per forçar la realitat que delatava les dificultats per amagar les contradiccions de l'Espanya real.

