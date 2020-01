VÍDEO EN DIRECTE Els presos polítics, al Parlament

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn han tornat aquest dimarts al Parlament. No ho han fet en un clima de normalitat: a la situació de presó -tots ells estan condemnats per sedició i compleixen pena a Lledoners i a Puig de les Basses- s'hi suma el clima enrarit a la cambra catalana.De fet, els consellers del Govern que van promoure el referèndum posen avui els peus al Parlament amb la legislatura en l'aire, liquidades com estan les relacions entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per l'escó de Quim Torra. Tots sis compareixen a partir de les nou del matí en la comissió d'investigació del 155, on expliquen els efectes de la seva aplicació.Junqueras i Forn no trepitgen la cambra des del 27 d'octubre del 2017, dia en què es va declarar la independència i es va posar en marxa la intervenció de l'autonomia. Romeva, Bassa, Rull i Turull no han pogut assistir al Parlament des del 22 de març del 2018, quan es va celebrar el debat d'investidura de l'exconseller de la Presidència.L'endemà van anar a Madrid per comparèixer davant del Tribunal Suprem, on el jutge Pablo Llarena els va empresonar preventivament arran del processament per rebel·lió.

