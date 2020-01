VÍDEOS Així han estat rebuts els exconsellers a la seva arribada al Parlament

VÍDEO Més imatges de l'arribada dels exconsellers del Govern català al Parlament acompanyats de Roger Torrent (📹 @Ferrancm)https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/xwjmhxxr1D — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2020

VÍDEO Aquesta ha estat la rebuda que han tingut els exconsellers de la Generalitat dins el Parlament de Catalunya (📹 @_Sara_Gonzalez_)https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/ZooRGuC9KR — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2020

VÍDEO Entrada dels exconsellers procedents de Lledoners al Parlament de Catalunya (📹@bernatsurroca)https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/3KEjbyZIuD — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2020

Dolors Bassa arriba al Parlament Foto: Adrià Costa

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn han tornat aquest dimarts al Parlament. Han arribat als volts de dos quarts de nou i han estat rebuts amb abraçades i aplaudiments i per una manifestació convocada per l'ANC a les afores del recinte.No ho han fet en un clima de normalitat: a la situació de presó -tots ells estan condemnats per sedició i compleixen pena a Lledoners i a Puig de les Basses- s'hi suma el clima enrarit a la cambra catalana. De fet, els consellers del Govern que van promoure el referèndum posaran els peus al Parlament amb la legislatura en l'aire, liquidades com estan les relacions entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per l'escó de Quim Torra. Tots sis han de comparèixer a partir de les nou del matí en la comissió d'investigació del 155 , on explicaran els efectes de la seva aplicació.Junqueras i Forn no trepitgen la cambra des del 27 d'octubre del 2017, dia en què es va declarar la independència i es va posar en marxa la intervenció de l'autonomia. Romeva, Bassa, Rull i Turull no han pogut assistir al Parlament des del 22 de març del 2018, quan es va celebrar el debat d'investidura de l'exconseller de la Presidència . L'endemà van anar a Madrid per comparèixer davant del Tribunal Suprem, on el jutge Pablo Llarena els va empresonar preventivament arran del processament per rebel·lió.El president del Parlament, Roger Torrent, els ha rebut en un acte de caràcter institucional , i Torra també els ha acompanyat. Un cop dins la comissió, explicaran els efectes del 155, les seves conseqüències polítiques i l'impacte en cadascun dels departaments que lideraven la tardor del 2017. En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio , tots sis van respondre amb quins ànims encaraven el retorn al Parlament i reflexionaven sobre la decisió de declarar la independència. "[Fer la DUI] No va ser un error, al contrari, i més sabent com sabíem, i ara ja ho ha dit qui ho ho havia de dur, que el 155 hagués arribat igual. I arribat no pas per intervenir sols l'autogovern sinó molt més que explicaré a la comissió. Amb la DUI vam salvar i no enterrar la vigència del mandat de les urnes l'1 d’octubre que ens segueix interpel·lant i ens ha de comprometre. Vam posar en valor el mandat de les urnes enfront la reacció d’intervenir-les", sostenia Turull "Vam fer allò que vam prometre que faríem i en qualsevol estat democràtic avui seríem independents i estaríem en la negociació de passius i actius, però aquest estat no ho és. I, per tant, calia arribar fins al final, perquè és el que havíem promès i perquè així ens hem guanyat el dret a tornar-ho a intentar", va destacar Junqueras. Les seves mirades es creuaran aquest dimarts amb els dirigents dels grups parlamentaris que tots aquest mesos els han acusat de colpistes i han celebrat les penes de presó. També amb aquells diputats, com els del PSC, que van validar l'aplicació del 155.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor