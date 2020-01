El decomís d'un gos potencialment perillós a Vic aixeca polseguera a la xarxa

Polèmica a la xarxa per un gos decomissat a Vic. L'Ajuntament de Vic va decomissar un gos potencialment perillós el passat diumenge 19 de gener. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, l'animal no estava ben censat, ni microxipat i no disposava de la corresponent llicència per a la tinença de gossos perillosos ni l'assegurança civil.L'animal va ser decomissat per la Guàrdia Urbana després del requeriment d'un veí, en haver mossegat un altre gos en una zona d'esbarjo. Tot i que el gos comissat estava censat com a creuat de llaurador i chow chow, en realitat es tracta d'un creuat de pitbull. Després d'això, es va traslladar l'animal a la residència canina Font-Galí, de Piera, que s'encarrega de la gestió a la ciutat.El cas ha generat polèmica a les xarxes socials perquè BIDA-Associació pel Benestar i Defensa Animal ha acusat els agents de decomissar un gos "creuat de llaurador i chow chow", que el gos en qüestió no va mossegar-ne un altre de petit i que la protectora va tornar el gos decomissat en mal estat. En aquest sentit, l'Ajuntament remarca que "el gos presentava una patologia ocular a l'ull dret i per això se li va subministrar antibiòtic".Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat, reitera que "l'animal anava sense morrió, estava mal vacunat i el propietari no tenia el permís, la qual cosa, segons el reglament, automàticament es comissa el gos.D'altra banda, Franquesa explica que la comissaria de la Guàrdia Urbana de Vic no té les instal·lacions adients per tenir un animal tantes hores i per això es va traslladar a Piera. "La gossera es va fer càrrec de la situació fins que el propietari va pagar la multa, la vacunació i va tramitar els papers per ser un gos potencialment perillós", afegeix Franquesa.La regidora ha titllat el rebombori de "fake new" i ha remarcat que "s'ha volgut fer veure que el gos no és potencialment perillós, però tenim el certificat que ho acredita i signat pel mateix propietari".La residència va retornar el gos quan el propietari va aportar la documentació requerida a més de pagar les taxes establertes per l'estada a les instal·lacions. L'animal va entrar-hi el dimarts 21 i va sortir-ne el divendres 24.

