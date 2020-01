Jordi Sànchez torna a la presó després de «48 hores plenes de llum»

48 hores plenes de llum. Gràcies a totes les persones que m'heu respectat en aquest breu espai de llibertat.

Seguim incansablement fins la independència.



Llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/YLl3Gn0vO7 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 27, 2020

L'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat, Jordi Sànchez, ha tornat aquest dilluns a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), després de gaudir del seu primer permís penitenciari de "48 hores plenes de llum", ha afirmat en una piulada a Twitter."Gràcies a totes les persones que m'heu respectat en aquest breu espai de llibertat. Seguim incansablement fins a la independència. Llum als ulls i força al braç!", ha dit.Sànchez, condemnat a nou anys de presó pel Tribunal Suprem (TS) per sedició pel procés sobiranista, va sortir de la presó de Lledoners per primera vegada la tarda de dissabte passat acompanyat per la seva dona i la seva filla, que van anar a buscar-lo.

