VÍDEOS Tornen les barricades i els contenidors cremats a plaça Urquinaona

Contenidors cremats i barricades a plaça Urquinaona i voltants. Aquesta és la imatge que s'ha tornat a veure al centre de Barcelona després que prop d'un centenar de persones que s'estaven manifestant a les portes del Parlament s'hagin desplaçat fins a la zona per continuar protestant contra la inhabilitació de Torra. La crida ha estat feta pel col·lectiu "Urquinaona ho tornarem a fer", recordant les mobilitzacions del mes d'octubre passat.



EN DIRECTE Un grup de manifestant comença una barricada a Plaça Urquinaona. Els Mossos ja han avisat per megafonia què si cremen contenidors intervindran; informa @SergiGarcia_9 https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/qAkfZmnRZE — NacióDigital (@naciodigital) January 27, 2020

Els manifestants, ja gran majoria d'ells joves d'entre 16 i 20 anys, han tornat a aixecar barricades a l'alçada de Gran Via sota la mirada dels antiavalots que tot i que en alguns moments han amenaçat amb carregar, al final no ho han fet.Tot i el temor que la protesta pogués anar a més, al final els manifestants s'han anant retiratn i els bombers han pogut intervenir per apagar els focs que hi havia repartits als carrers de Casp i Pau Claris.

EN DIRECTE Els Bombers comencen a apagar els contenidors en flames de la cruïlla de Gran Via-Pau Claris. Ja no queden pràcticament manifestants i els Mossos mantenen el desplegament; informa @andreumerino https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/3lBpOFpgln — NacióDigital (@naciodigital) January 27, 2020

EN DIRECTE Una cinquantena de manifestants increpa els agents que escorcollen un grup de joves al carrer Diputació; informa @andreumerino https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/Y2xQPVZF2h — NacióDigital (@naciodigital) January 27, 2020

Durant la dissolució de la manifestació també hi ha hagut escorcolls per part de la policia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor