El Govern valora en 11 milions d'euros els danys agraris i pesquers de la llevantada

El Departament d’Agricultura,ha valorat en 11 milions d’euros l’afectació del temporal Glòria al conjunt del territori català. Així ho ha comunicat aquest dilluns el consell de direcció després d'haver-se reunit de de manera extraordinària a Amposta per analitzar la situació sobre el terreny. Segons han explicat, les zones més afectades per la llevantda són el Delta de l’Ebre, la zona del Baix Ter i l’horta de la llera de la Tordera.



A banda de la valoració econòmica dels 11 milions d’euros que es concretarà a través de línies d’ajuts i préstecs tous, el Govern també ha anunciat que es constituiran de manera immediata unes taules tècniques amb representants del sector que permetran quantificar de manera més exhaustiva els danys en funció dels cultius.

Agricultura ha celebrat el seu consell de direcció a Amposta Foto: Sofia Cabanes

Al llarg del dia la consellera d'Agricultura Teresa Jordà s’ha reunit amb els afectats a Sant Carles de la Ràpita, Alcanar i Amposta i a la tarda ho ha fet amb representants de regants, arrossaires, muscleres, consells comarcals, ajuntaments i sindicats agraris.

Jordà ha explicat que totes aquestes reunions han servit per ratificar que “hi ha d’haver accions d’immediatesa absoluta, que algunes ja s’estan duent a terme, i partir d’aquí desplegar-ne d'altres a curt i mig termini”. Moltes de les accions que afecten el Delta es tractaran a la Taula de Consens de l’Ebre en l'àmbit de Govern. Jordà ha volgut defensar el sector primari a l’Ebre perquè “té un rol importantíssim i representa el mateix batec del sud del país, i evidentment, des del Departament el defensarem a capa i espasa”, ha afegit Jordà.També ha explicat que ja s’estan executant les primeres accions de neteja del fons marí atès que hi ha molt material arrossegat pel temporal. Per a Jordà, ara la principal prioritat és que "es pugui sortir de nou a treballar al mar amb les màximes garanties i detectar tots els danys que un cop passada la tempesta es vagin evidenciant".

Al Delta de l’Ebre, el temporal va afectar 3.330 ha de cultiu d’arròs. També hi ha 35 muscleres malmeses de les badies del Fangar i els Alfacs (31 muscleres del Fangar i 4 dels Alfacs). La crescuda del Ter va inundar unes 12.000 ha de sòl agrícola a la zona del Baix Ter, sobretot de cereal i pomera. A la llera del riu Tordera hi ha 326 ha de conreu afectades a Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera. Els conreus més danyats són l’enciam, la patata, la civada i l’escarola.



El temporal també ha malmès 78 ha de sòl agrícola del Parc Agrari del Baix Llobregat. Els principals cultius afectats són l’enciam, la col, la coliflor i la bleda. A més la pluja també ha fet malbé camins al conjunt del territori que dificulten l’accés a les zones de conreu.

