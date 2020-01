VÍDEOS Tensió entre els manifestants i la policia a les portes del Parlament

Les desenes de persones que s'ha concentrat aquesta tarada a les portes del Parlament han protagonitzat diverses situacions de tensió amb els agents policials. Especialment quan un grup de manifestants ha tirat les tanques que encerclen l'edifici i els Mossos han hagut d'intervenir per evitar que rompessin el cordó de seguretat.Des de les tres de la tarda que els assistents ja han començat a rodejar l'edifici de la Cambra catalana, poc abans que a dins comencés el ple per aprovar els pressupostos i on està per veure com es gestiona la inhabilitació del president Torra. De fet, ha estat l'ANC qui ha convocat la concentració per mostrar el seu suport al cap de l'executiu en aquestes hores tan complicades.La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, acompanyada del vicepresident Josep Cruanyes, ha comparescut als afores del Parlament i ha fet una crida a què "la gent es mobilitzi davant aquesta vulneració de drets" que s'està vivint.

