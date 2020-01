JxCat evita participar en la votació polèmica del pressupost del Parlament i els comptes no prosperen

El pressupost del Parlament s'han estavellat i no han aconseguit la majoria suficient per prosperar. Inicialment, s'havien d'aprovar amb el vot favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans i el PP, ja que els independentistes no es van posar d'acord. Finalment, però, JxCat ha anunciat que no participaria de la votació en protesta pel fet que el president de la Generalitat, Quim Torra, no pugui votar. També s'han acabat despenjant del vot favorable tant Ciutadans com el PP.El vicepresident de la mesa del Parlament, Josep Costa, ha renunciat a presentar el projecte de pressupostos malgrat que els ha elaborat ell mateix. A la reunió de la mesa de fa dues setmanes va esclatar la polèmica perquè els grups favorables als comptes de la cambra eren Junts per Catalunya, Ciutadans i el PP. ERC va mostrar la seva disconformitat perquè no estaven incloses partides per a la cimera de la francofonia i la celebració dels 40 anys de la restitució del Parlament. Des d'aleshores, els grups independentistes no han aconseguit tancar cap acord i el fet de coincidir en una votació amb PP i Ciutadans generava incomoditat dins de Junts per Catalunya.Abans de l'inici de la votació, JxCat ha demanat la paraula per anunciar que no pensaven participar com a manera de protestar perquè al president de la Generalitat, Quim Torra, se li hagi retirat la condició de diputat. Finalment, el PP ha acabat votant en contra. També la CUP i els comuns, mentre que Ciutadans, el PSC i ERC s'han abstingut. El resultat: cap vot a favor, 16 no, 82 abstencions i 4 diputades que no han votat. Per tant, els pressupostos no han estat aprovats.

