​Salut afirma que el risc que el nou coronavirus arribi a Catalunya és «extraordinàriament baix»

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha afirmat aquest dilluns que les probabilitats que arribi algun cas del nou coronavirus a Catalunya són "baixes" però "existeixen" i ha fet una crida a la tranquil·litat: "El risc des d'un punt de vista de salut pública és extraordinàriament baix".Guix ha assenyalat que la letalitat d'aquest coronavirus amb epicentre a la província xinesa de Wuhan és d'un 3%, per les dades que es tenen ara com ara; la de la grip se situa al voltant del 10%. Preguntat pel Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà d'aquí a un mes i que preveu reunir més de 100.000 visitants, Guix ha respost que estan "preocupats i ocupats" davant una situació que no serà l'habitual a Barcelona però no hi veu "risc important". De moment ha descartat activar accions especials: "No estem pensant en mesures heroiques en absolut".El protocol d'actuació davant de casos sospitosos del nou coronavirus a Catalunya està previst que es publiqui al llarg d'aquest dilluns després d'aprovar-se en el Comitè d'Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles Emergents d'Alt Risc, reunida a l'Agència de Salut Pública de Catalunya."A Catalunya, la població d'origen asiàtic té un pes important i el turisme d'origen asiàtic, també, però no pressuposen cap risc transcendental. Una persona asiàtica a Catalunya té moltes més probabilitats d'adquirir la grip que no pas de ser portador del coronavirus", ha volgut puntualitzar el secretari de Salut Pública en la roda de premsa per informar sobre el coronavirus i el protocol.Seguint les directrius europees i estatals, el protocol d'actuació davant de casos sospitosos estableix dos criteris epidemiològics -haver estat a Wuhan o en contacte amb algú amb la malaltia- i dos de clínics -tenir una infecció respiratòria greu o bé tenir tos, dolor a la gola o febre encara que sigui de manera més lleu-.Si una persona compleix un dels dos criteris epidemiològics i un dels dos clínics, s'activarà el protocol per estudiar el cas, que passarà de sospitós a trobar-se en fase d'investigació. Els responsables de Salut Pública han precisat que aquests criteris, en aquests moments, poden variar molt ràpid.El Mobile és un dels temes que s'ha tractat a la reunió i que s'anirà treballant en els propers dies. Guix ha afirmat que estaran "atents" al que pugui passar amb circuits específics de resposta a una situació que no serà l'habitual a Barcelona i a Catalunya i ha indicat que és essencial que l'estructura interna del MWC estigui "perfectament connectada" amb la resta el sistema sanitari i de la xarxa de vigilància epidemiològica.

