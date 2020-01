ERC, a Torra: «Nosaltres no som el seu rival, som l'aliat»

Darrer intent d'ERC per intentar salvar allò que, de portes endins, es dona per trencat. Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi advertit que s'està obrint la porta a "desballestar les institucions" , els republicans han respost que cal defensar el president i també el Parlament. "No som el seu rival, som el seu aliat", ha assegurat el president parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià.El dirigent republicà ha tornat a insistir en la dicotomia a la qual considera que s'enfronta l'independentisme: "Acabar la legislatura amb una desobediència simbòlica o plantar cara a l'Estat blindant el Parlament". Apostar per la "desobediència estèril", ha argumentat, és "fer el joc" als tribunals i ha demanat actuar amb "intel·ligència".ERC sosté que la fórmula salomònica per superar el nou episodi de turbulències passa per deixar "en suspens" el vot de Torra al mateix temps que es treballa per "revertir" la situació. Sabrià ha insistit en la importància d'aprovar els pressupostos, però també en la necessitat de donar una "oportunitat" a la mesa de negociació.JxCat ha insistit en el missatge desplegat per Torra a l'hemicicle. "Defensar les institucions dels catalans és defensa l'acta de diputat del president Torra. Si no ho fem, qui ens garanteix que després no es vulgui fer caure el Govern?", ha expressat Albert Batet, en nom de JxCat. "No compartim la decisió", ha afegit Batet, dirigent-se a Torrent sobre la no acceptació del vot del president català en la sessió parlamentària d'aquest dilluns.JxCat ha demanat suspendre el ple, i convocar una junta de portaveus i una mesa per debatre la proposta presentada per via d'urgència per garantir els drets de Torra. "Senyor Torrent, té una oportunitat per garantir la unitat de l'independentisme", ha afirmat Batet.La CUP, per la seva banda, ha emplaçat Torrent i la mesa del Parlament a defensar els drets civils i democràtics activant "el dret a vot" de Torra. El diputat Carles Riera ha assenyalat que l'estratègia del "pragmatisme" defensada per ERC només ha portat l'independentisme a una "reculada" i ha emplaçat els socis de Govern a prendre'n nota. L'únic camí, segons la CUP, és el de "plantar cara, l'embat amb l'Estat i la confrontació democràtica". Avui, ha insistit, la cambra té una oportunitat de fer-ho permetent que el president de la Generalitat voti malgrat les resolucions judicials. "Que això no sigui un nou 30 de gener, una trifulca entre partits", ha advertit tot recordant com fa dos anys Torrent va suspendre el ple d'investidura a distància de Carles Puigdemont. Riera ha conclòs demanant que s'inauguri una nova etapa de xoc amb la convocatòria de l'Assemblea d'Electes.

