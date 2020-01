Iceta, a Torra: «No estan en condicions de continuar governant»

Peticions d'eleccions al Parlament. El líder del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, ha reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, que convoqui eleccions després que Junts per Catalunya (JxCat) i ERC hagin evidenciat al Parlament la seva falta de sintonia en la resposta a la inhabilitació de Torra. "El més rellevant de la sessió d'avui és que hem constatat una divisió insalvable i profunda entre els socis de Govern. No estan en condicions de continuar governant", ha afirmat Iceta, que ha recordat a Torra que és ell qui té la potestat d'avançar la convocatòria electoral.El dirigent socialista ha exposat al president de la Generalitat que "la democràcia és respecte a la voluntat popular i també imperi de la llei". V"ostè ha perdut la condició de diputat tot i mantenir la de president", ha afegit. Iceta ha insistit a Torra que si presenta un recurs contra la seva inhabilitació -el president ho va fer al Tribunal Suprem i a la Junta Electoral-, també ha d'entomar la "resolució". "Això ja no s'aguanta més. La legislatura està exhaurida. La divisió entre vostès els impedeix continuar governant", ha reblat Iceta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor