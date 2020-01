VÍDEO Ciutadans, a Torra: «Delinqüent, delinqüent, delinqüent!»

"Delinqüent, delinqüent, delinqüent!". Amb aquests crits contra el president de la Generalitat, Quim Torra, han provocat els diputats de Ciutadans la suspensió del ple del Parlament. Després d'un discurs de Lorena Roldán en el qual ha negat que Torra segueixi sent ni diputat ni president, tot el seu grup parlamentari s'ha posat dempeus per acusar Torra mentre el president de la cambra, Roger Torrent, feia una crida a l'ordre. Finalment, però, la sessió s'ha acabat suspenent mitja hora.En aquell moment no eren a l'hemicicle ni els diputats de Junts per Catalunya ni el president de la Generalitat, que després d'intervenir a la cambra ha marxat al seu despatx amb altres dirigents del seu partit. Roldán ha titllat d'"autèntica vergonya" que Torra hagi trepitjat aquest dilluns el Parlament i ha retret que aquells que van "fer un cop" ara intentin donar-los "lliçons de democràcia".Tot i que Torrent li ha demanat que deixés d'adreçar-se al president de la Generalitat com a un "delinqüent" perquè suposava "calumniar-lo", la presidenta de Ciutadans ha defensat que si ha estat condemnat per un delicte de desobediència se'l pot considerar com a tal. "Una persona jutjada i condemnada és un delinqüent amb totes les lletres", ha etzibat Roldán.

