El jutge arxiva la investigació contra Tous per farcir joies amb material no metàl·lic

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha arxivat la denúncia de la Fiscalia contra la marca de joies manresana Tous pels delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat en document i corrupció en els negocis al no trobar en els fets indicis d'infracció criminal.Aquest arxivament arriba després que Pedraz cités dimecres passat en qualitat de persones jurídiques investigades a Tous i a Applus Laboratories per estudiar la possible afectació a un nombre molt important de productes presumptament posats al mercat amb publicitat enganyosa o fraudulenta.En el seu acte Pedraz descarta el delicte d'estafa al no existir engany a comprador, atès que en cap moment la marca diu que s'estigui comprant plata massissa. "Ni consta que el consumidor compri la peça pensant que és massissa i així l'hi hagi fet saber el venedor", assenyala en el seu acte el magistrat.El cas va arribar a l'Audiència Nacional després que l'associació de consumidors i usuaris de joies Consujoya manés al laboratori Ecomep i a l'Institut Universitari de Nanoquímica de la Universitat de Còrdova l'anàlisi de diverses peces de Tous, i trobés farcit no metàl·lic en algunes peces de plata. Segons defensaven des de l'associació, això contravenia els requisits establerts per la llei de metalls preciosos.Pedraz, per contra, assenyala que d'aquests informes es conclou que "les peces analitzades per fora són de plata de primera llei sense que pugui dir-se que d'acord amb la llei d'aliatge no ho siguin, ja que no hi ha barreja"."L'aliatge requereix una barreja (per exemple de metall preciós i metall ordinari) i la llei és la raó que hi ha entre el pes del metall preciós i el pes total de l'aliatge", explica el jutge en l'acta, per després postil·lar que l'aliatge en el cas de les peces de Tous analitzades és només per la plata exterior, sense considerar el farcit perquè no es barreja amb el metall. "No es pot identificar llei amb el percentatge", adverteix.Per tant, el jutge conclou que no es pot dir que els fets puguin ser considerats delicte, i que no cal la pràctica de cap altra diligència tal com demanaven els denunciants. Apunta que tot i la tècnica utilitzada per a la fabricació de les peces per Tous, l'electroforming, segueixen sent metalls preciosos.De fet, el jutge adverteix que en el certificat de cada peça que es lliura als compradors es fa constar que els articles fabricats mitjançant l'electroforming poden contenir un nucli no metàl·lic amb la finalitat de conferir estabilitat.En aquesta línia, Pedraz fa al·lusió en la seva acta a l'article 55 del reglament de la llei d'objectes fabricats amb materials preciosos i apunta que, atès que aquest data del 1985, no inclou la tècnica usada per Tous. No obstant, el magistrat recalca que s'ha de tenir en compte el context i la realitat social -en el 85 no existia aquesta tècnica-, i no discuteix que el farcit emprat en les peces de plata no ho sigui per donar estabilitat a les mateixes ."Les joies en qüestió -de plata-, si no portessin el farciment, fàcilment podrien deformar-se, cosa que no passa si són d'or. Les peces discutides estan emparades per la llei i es consideren així metall preciós", afegeix.Així mateix, explica que no hi ha ni publicitat enganyosa ni falsedat documental en relació al certificat emès per l'empresa que realitza els contrasts per a les peces de Tous -Applus Laboratories- i que s'ajusta a el reglament de metalls preciosos. I rebutja el delicte de corrupció entre particulars ja que no consta dada o indici que avali mínimament el suborn.El jutge Pedraz desestima que s'hagin obrir més diligències com demanava Consujoya, que va sol·licitar una relació d'empreses de joieria que utilitzin l'electroforming i que deixin farcit.

