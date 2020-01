​L'acusat d'intentar assassinar una dona i els seus fills a cops de martell a Banyoles accepta 27 anys de presó

L'acusat d'intentar matar una dona i els seus fills de 8 i 12 anys a cops de martell en un pis de Banyoles l'1 de juny del 2018 ha acceptat una condemna de 27 anys i 3 mesos de presó.Al judici, Antoni Hostench, ha reconegut que es va prevaler de la confiança que li tenia la dona, amb qui ja es coneixia a través del seu marit, per aconseguir que el deixés entrar a casa fent-li creure que necessitava anar al lavabo. Duia un martell amagat. Un cop dins el pis, segons ell mateix ha admès, va atacar les víctimes una per una.L'acusat s'enfrontava inicialment a 70 anys i mig de presó per un intent d'assassinat en concurs amb un robatori i dos assassinats en grau de temptativa a menors. Com que va col·laborar amb la investigació i ha indemnitzat les víctimes, la Fiscalia i les acusacions han rebaixat la petició de pena i la defensa s'hi ha adherit.Durant la seva declaració a l'Audiència de Girona, l'acusat ha demanat perdó a les víctimes i ha assegurat que està "molt penedit" del que va fer.

