Torra carrega contra Torrent: «Avui s'obre la porta a desballestar les institucions»

Xoc entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent. El trencament entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC s'ha fet evident en els primers instants del ple de la cambra, un cop Torra i Torrent han airejat les seves diferències i ERC ha evitat aplaudir la intervenció del president de la Generalitat. Torra ha afirmat que la decisió dels republicans de no garantir la seva continuïtat com a diputat provoca que es lamini la confiança en les institucions i es posi en joc la continuïtat de la legislatura : "Avui s'obre la porta a desballestar les institucions", ha afirmat Torra des del faristol, després que Torrent hagués anunciat a l'hemicicle que no es podria comptabilitzar el seu vot.El president de la Generalitat ha lamentat que no se li hagués notificat prèviament la resolució verbalitzada pel president del Parlament i s'ha preguntat quin valor tenen les votacions de la cambra catalana. "Té cap valor el que votem? El que vota el Parlament és simbòlic?", s'ha preguntat dirigint-se a Torrent, els diputats d'ERC i els membres del Govern. A l'hemicicle només l'han acompanyat els consellers de JxCat, mentre que els republicans ja eren dins quan ha fet acte de presència."Cap secretari general [del Parlament] té les competències", ha argumentat Torra, en referència a la decisió de Xavier Muro de desposseir-lo de l'acta. "Us demano, president [Torrent], que garantiu els meus drets tal com ho heu fet sempre, i específicament el 10 de gener. Confio que el Parlament, i apel·lo tots els diputats, reverteixi aquesta irregularitat, aquest fet il·legal de manera immediata. Si no és així, posen risc la continuïtat de les institucions", ha indicat el dirigent independentista.Abans de l’inici de la sessió, el president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que el vot de Torra no es podrà comptabilitzar. Ha denunciat el "segrest" del vot del president de la Generalitat i ha assegurat que és un "fet injustificable" que la cambra treballarà per revertir. "Hem de conciliar dos interessos: defensa de la presidència i la validesa dels acords que prengui aquesta cambra", ha argumentat. Torrent ha defensat que no es pot sotmetre la cambra a "la paràlisi" i que, per tant, "no pot renunciar a ser una eina eficaç" al servei de la ciutadania.Fonts de la presidència del Parlament asseguren que, abans de l’inici de la sessió, Torrent ha demanat a Torra que no faci córrer la llista i que, per tant, Maria Senserrich no prengui l’acta de diputada perquè la cambra seguirà "lluitant per revertir la injusta situació actual". També que el secretari general, Xavier Muro, no podia desatendre la resolució judicial. També li ha traslladat la reflexió que cal aprovar lleis i "millorar les condicions de vida de la seva gent", com ara aprovar les ajudes per les afectacions del temporal Gloria o els pressupostos de la Generalitat.La tensió ha estat permanent durant tot el matí. JxCat ha comparegut al migdia per vincular la continuïtat del Govern i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat a preservar l'escó de Quim Torra. En aquests termes s'han expressat Josep Costa, vicepresident de la cambra, i Albert Batet, president del grup parlamentari, que han avançat que hi presentaran avui mateix una proposta de resolució que serveixi per "desautoritzar" el secretari general, Xavier Muro, que és qui ha desposseït Torra de l'acta mitjançant un escrit aquest matí "De moment, Torrent no l'ha desautoritzat", ha remarcat Costa, que ha presentat una proposta a la mesa que ni tan sols ha estat votada en la reunió de l'òrgan rector. Malgrat perseguir una solució al cas Torra, el mateix Costa ha admès que no ha conversat en tot el cap de setmana amb el president del Parlament. La seva relació personal és pèssima. Costa ha apuntat que, tot i presentar la proposta al ple, no té garantit el suport de cap grup parlamentari, per bé que ha apuntat que la CUP en comparteix l'"esperit polític".JxCat considera que ERC està contribuint a alterar la composició de la cambra. "És un atemptat contra la sobirania del Parlament", ha indicat el vicepresident de la institució. Preguntat sobre si la proposta de resolució tenia el suport d'altres grups, Costa només ha citat la CUP. "Emplacem ERC a mantenir-se en l'acord del 4 de gener", ha ressaltat el dirigent de JxCat. El 10 de gener, a banda, es va refermar que Torra seguia sent diputat, però ara, segons el secretari general, Torra ja no és diputat i ERC sosté que ho és "políticament".La situació és límit a la cambra, però JxCat manté que l'escenari electoral no està damunt la taula. Tot i això, els condicionants són clars: la millor manera de "garantir l'estabilitat" de l'executiu i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat és "preservar" l'escó de Torra. Les conseqüències del fet que no sigui diputat poden ser "indesitjables", ha destacat Costa. "Si no podem garantir que el president és diputat, com podem garantir els pressupostos?", s'ha preguntat el vicepresident.La mesa del Parlament ha escenificat l es discrepàncies que amenacen de trencar el Govern i liquidar la legislatura . A l'òrgan de govern de la cambra, que havia de discutir una solució sobre la inhabilitació de Torra com a diputat, s'hi ha evidenciat la falta de consens en la resposta que ha d'oferir el ple. JxCat ha proposat que la mesa aprovés un acord segons el qual es deixés "sense efecte" la comunicació del secretari general del Parlament, Xavier Muro, i es mantingués l’escó de Torra. ERC i també fonts de la presidència del Parlament han apuntat que consideren que el president és "diputat políticament", i han apuntat que la mesa "ha pres nota" de la situació traslladada pel secretari general i de la proposta de JxCat, que no s'ha arribat a votar.Segons argumenten fonts del grup parlamentari de JxCat, Muro ha assegurat que la comunicació sobre l'acta de Torra l’ha remès sense cap ordre del president de la cambra, Roger Torrent. Per aquest motiu, JxCat considera que aquesta acció "unilateral" col·lisiona amb l’article 249 del reglament del Parlament, que estableix que el secretari actua sota el mandat del president. JxCat, com havia fet Torra, situa la pressió en Torrent. Fonts de l'entorn de Torrent, en canvi, sostenen que no deixaran de "treballar" per assolir un acord. "Estem buscant una via acordada per garantir la defensa dels drets del president Torra i, alhora, garantir la seguretat jurídica dels acords del Parlament", exposen fonts de la presidència de la cambra catalana.A JxCat, escèptics amb el paper d'ERC, apunten que "quedarà clar quan comenci al ple si Torra pot votar". "Ha de quedar clar", afegeixen les mateixes fonts. El ple del Parlament començarà a les 15.00 hores, si no hi ha sorpreses d'última hora. El grup parlamentari del president de la Generalitat fins i tot ha apuntat que es va oferir al secretari general del Parlament apartar-se si no volia assumir un "acord polític" que protegís Torra. ERC no ha volgut valorar aquesta proposta.Fonts de Palau asseguren aque Torra està disposat a votar al ple d'aquest dilluns. El grup parlamentari de JxCat té la intenció que al ple es visualitzi la seva posició. De fet, el president de la Generalitat ha manifestat repetidament que només el Parlament pot "revocar" la seva condició de diputat.

