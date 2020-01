Olot posa els hotels, àpats i serveis a meitat de preu durant un cap de setmana

Aquest dilluns, 27 de gener, a les 10 hores s'ha obert el web on es poden consultar les promocions i descomptes en relació a la 8a edició de l’Olotx2 , que tindrà lloc del 14 al 16 de febrer.Es tracta d'una iniciativa per promoure i donar a conèixer el territori com a destí turístic i comercial concentrant en un cap de setmana les activitats que es poden dur a terme durant tot l'any. Es poden reservar estades, àpats, activitats i serveis, així com consultar les promocions que portaran a terme els comerços de la ciutat d’Olot.Gairebé 150 establiments participen aquest any a la campanya Olotx2 que durant els tres dies oferiran estades, àpats, activitats, serveis i promocions comercials per gaudir el doble de la ciutat i la comarca. Visites guiades, entrades gratuïtes als museus, rutes en bici, passejades en carruatge, circuit en poni, màgia a la fageda... són algunes de les propostes de l’Olotx2 2020.La del 14 al 16 de febrer serà la 8a edició de l’Olotx2. A les set edicions anteriors de la campanya l’impacte econòmic global ha estat de 2.388.925 euros, s’han servit 68.017 àpats i s’han realitzat 7.519 estades en allotjaments dins la campanya. De mitjana per cada euro invertit des del sector públic n’han retornat 11 als sectors implicats del territori.La iniciativa va ser una de les campanyes de promoció econòmica que va decaure després de la rebaixa dels pressupostos . Finalment, però, es va salvar pels pèls de la crisi "econòmica" obligada pel consistori Així, enguany i per darrera vegada, es farà durant el cap de setmana del 14 al 16 de febrer. Gràcies, sobretot, a l'esforç conjunt fet per les entitats concernides i el propi Ajuntament, que han rebaixat el pressupost de difusió (promoció, publicitat a mitjans…) dels 30.000 euros inicials de les campanyes anteriors als 15.000 actuals, deu mil dels quals a càrrec del municipi i els cinc mil restants a càrrec de les entitats.

