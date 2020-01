Centenars de llogaters es planten davant d'un fons voltor propietari de 7.000 pisos

5 fincas organizadas en Cataluña



3 fincas en Madrid i Torrejón de Ardoz



Medio millar de vecinos en lucha contra el tercer fondo buitre del Estado



Una exigencia: Renovación de contratos justa, sin subidas, sin cláusulas fraudulentas.



¿Nos apoyas?#TodasVSAzora pic.twitter.com/9WzCVwV5A7 — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) January 27, 2020



Centenars de veïns de cinc blocs de Barcelona, Badalona, Terrassa i L'Hospitalet de Llobregat han dit prou. Després que el fons voltor Lazora adquirís els immobles on viuen de lloguer i els hagi anunciat increments de la quota -que arriben en alguns casos al 80%- han recorregut al Sindicat de Llogaters per denunciar la situació i avisar que no acceptaran increments que consideren abusius.Segons la informació que la mateixa empresa ofereix a la seva pàgina web, Lazora gestiona 7.000 immobles al conjunt de l'estat espanyol. Forma part del grup Azora, que gestiona actius immobiliaris per valor de 2.400 milions d'euros i gestiona més de 15.000 pisos repartits en 280 blocs. Azora és un dels grups immobiliaris que va adquirir actius procedents de bancs després de la crisi. En el seu cas, va comprar 500 immobles al Banc Sabadell el 2019 per 150 milions d'euros.Precisament, els primers veïns que van donar el senyal d'alerta són els del bloc que el fons voltor té al barri de Progrés de Badalona, abans propietat del Banc Sabadell. Quan els immobles eren propietat del banc els veïns pagaven de mitjana 1.000 euros de lloguer per cada pis. Les famílies van saber a l'agost que Lazora havia comprat l'edifici i al setembre l'empresa va enviar el primer burofax a un veí a qui se li acabava el contracte per avisar de les noves condicions. En comptes de 1.000 euros, Lazora en volia cobrar 1.800.Aquest veí i quatre més en les mateixes circumstàncies continuen vivint al bloc amb el contracte expirat i pagant el lloguer per transferència a l'espera d'arribar a un acord amb Lazora. "Amb l'organització a través del Sindicat de Llogaters tenim més força", argumenta la Sara, una de les veïnes del bloc, que confia revertir la situació actual. "Ja han marxat molts veïns per no haver d'aguantar aquesta situació de pressió", assegura.El Sindicat de Llogaters denuncia que el fons ofereix contractes amb irregularitats, com per exemple plantejant augments interanuals, prohibits pel darrer decret llei aprovat per la Generalitat.Els veïns de Badalona van ser els primers a mobilitzar-se per denunciar la situació i això va arribar a oïdes dels veïns d'un bloc propietat de Lazora a la plaça Alfons Comín de Barcelona, al barri de Vallcarca.Es tracta d'una finca de protecció oficial amb 66 habitatges, comercialitzada el 2008 per Regesa i que Lazora va comprar el 2010. No va ser fins al 2018 que van començar els increments. Els nous contractes de lloguer pugen fins als 800 euros mentre que abans tot just eren de 515.Els veïns asseguren en declaracions aque la propietat ja ha iniciat un procés de desnonament contra un dels llogaters i avisen de la seva voluntat de resistir fins que puguin negociar preus "raonables" amb Lazora. De moment, la negociació es preveu difícil. "No agafen el telèfon ni contesten els correus", diu el David, un dels veïns. A més, els afectats denuncien que el preu del lloguer original ja supera els topalls de la protecció oficial. Igual que a Badalona, ja hi ha 5 llogaters que viuen a l'edifici amb el contracte caducat.Ara s'han unit al Sindicat de Llogaters, igual que han fet els veïns del bloc que Lazora té al carrer Ripollès, al barri del Clot. Hi viuen 14 famílies, que abans pagaven el lloguer a Servihabitat, del grup CaixaBank. El cas de la Bea, una de les veïnes, relata el canvi d'escenari amb l'arribada del fons voltor. "Jo pago 670 euros i el meu contracte acaba el 10 de febrer. Estic pagant 670 euros i em volen apujar la quota a 1.196 euros, que amb una bonificació de 200 faria que n'hagi de pagar més de 900", resumeix.Igual que en el cas de Vallcarca, per ara els veïns del Clot no han aconseguit seure a negociar amb Lazora. El resultat és que alguns dels llogaters han hagut de marxar i els que queden esperen que la pressió organitzada conjuntament amb Sindicat de Llogaters a Barcelona, Badalona, Terrassa i L'Hospitalet de Llobregat, els permeti quedar-se a casa seva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor