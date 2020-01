El jutge arxiva la investigació contra Tous en no trobar indicis de delicte

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha arxivat la investigació oberta contra la firma manresana de joies i complements Tous al no trobar en els fets indicis d'infracció criminal. Cal recordar que Fiscalia havia portat a l'Audiència Nacional la firma manresana, a qui acusava de farcir les joies d'or i de plata amb materials no metàl·lics.Aquest arxivament arriba després que Pedraz cités dimecres passat en qualitat de persones jurídiques investigades a Tous i a Applus Laboratories , convocant als seus representants jurídics per estudiar la possible afectació d'un nombre molt important de productes presumptament posats al mercat amb publicitat enganyosa o fraudulenta, amb prop de quatre milions de peces.

