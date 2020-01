EN DIRECTE Els presos tornen al Parlament

10:29 Oriol Junqueras també aprofita per respondre a aquells que l'acusen d'haver trencat famílies. "Jo no podré saludar als meus fills", ha dit.

10:28 "Em correspon fer tot el possible perquè les noves generacions mai pateixin la presó per tenir dret a vot", diu Junqueras.

10:22 Junqueras recorda que hi ha òrgans judicials espanyols que "desobeeixen als tribunals europeus". "Això és bo que es vegi", remarca. "Si hem de pagar-ho amb la presó, doncs aquest és el preu", diu el líder d'ERC.

10:14 De Dalmases assegura que Espanya és "un mirall" per estats com "Turquia o la Xina". "Nosaltres no ens cansarem mai de defensar els principis democràtics", afegeix. El dirigent acaba la seva intervenció amb les següents paraules: "farem que tingui sentit tot el que han patit".

10:11 Després d'ERC arriba el torn de JXCat. El seu representant, Francesc de Dalmases, titlla de "miratge" la situació en la que es troba Catalunya, que encara segueix patint "els efectes de la repressió".

10:05 Qui parla ara és Jordi Orobitg, d'ERC, que ha expressat que "el 155 ha fracassat plenament" i que la judicialització del conflicte "s'ha escapat de les mans del govern espanyol".

10:04 FOTO Moment en què Roldán i Carrizosa abandonen la comissió del 155 després de la seva intervenció. "Ara que començàvem a dialogar marxen?", ha bromejat Junqueras. Per Adrià Costa.

10:04 Riera assegura que Catalunya es troba "en un permanent 155" i lamenta les "moltes" restriccions del Parlament.

09:57 Carles Riera, representant de la CUP a la comissió del 155, ha iniciat la seva intervenció agraint a Junqueras la seva actitud. "Gràcies per no penedir-se i gràcies per no demanar perdó", ha dit.

09:52 Torn ara de Marc Parés, portaveu a la comissió del 155 de Catalunya en Comú Podem. El dirigent ha volgut solidaritzar-se amb Junqueras i ha criticat l'aplicació del 155, tot i que també ha carregat contra la via unilateral. Parés vol que Junqueras "doni explicacions" sobre les actuacions del Govern.

09:46 "Si vosaltres dieu que ho tornareu a fer, nosaltres ho tornarem a frenar", diu Roldán. En acabar el seu discurs, els representants de Ciutadans s'han aixecat i han marxat.

09:46 Roldán considera que la comissió del 155 "falta a la veritat" perquè és només una eina per portar "més victimisme i més procés"."Què pensava que li passaria?", pregunta la dirigent de Ciutadans a Junqueras.

09:46 Comença ara el torn de preguntes per Junqueras. La primera en prendre la paraula és Lorena Roldán, de Ciutadans.

09:40 Junqueras acaba la seva intervenció amb reiterant l'"alegria" que li suposa estar avui al Parlament. "No la penso perdre", assegura.

09:29 El líder d'ERC, Oriol Junqueras demana que Catalunya disposi de "totes les eines" per poder demostrar que és "un país útil". "Sempre hem treballat pel benestar de la gent", afegeix.

09:28 Oriol Junqueras assegura que defensar la república "no és cap delicte" i afirma que la presó és "clarament injusta". El líder d'ERC, però, diu que l'empresonament de líders polítics no els intimida.

09:28 Per Junqueras, el 155 tan sols va aconseguir "perjudicar els interessos de la ciutadania de Catalunya". A banda, recorda que "la presó és un pas més cap a la llibertat".

09:24 Oriol Junqueras diu que aquells que van aplaudir la repressió també acabaran "tastant" les clavegueres de l'Estat.

09:07 Junqueras comença la seva intervenció admetent que se sent "molt feliç" de poder estar a la cambra perquè estima "el parlamentarisme". El líder d'ERC també aprofita per fer una nova crida al diàleg i assegura que està disposat a negociar "amb tothom", fins i tot "amb aquells que no et volen entendre".

09:05 VÍDEO Unes dues centes persones criden "Torra president" i "fora les forces d'ocupació". Diversos manifestants mostren el seu malestar pel paper d'ERC ahir al Parlament. "Torrent, traïdor, deixa el teu escó", crida una senyora.

09:02 Oriol Junqueras ja és a la taula de la comissió d'investigació sobre el 155 amb la sala plena. Hi participen també els dirigents de Ciutadans, que fins ara no havien participat d'aquesta comissió.

08:57 VÍDEOS Així han estat rebuts els exconsellers a la seva arribada al Parlament.

08:47 Centenars de persones s'han concentrat al Parc de la Ciutadella lluny del dispositiu que han organitzat els Mossos. Criden "llibertat presos polítics" i "volem entrar".

08:47 Marcel Mauri diu que avui és un dia especial perquè els presos tornen al Parlament. El vicepresident d'Òmnium denuncia que en l'origen de tot hi ha la repressió de l'Estat. "La repressió continua endavant, però l'espectacle d'ahir al Parlament és inadmissible", diu Mauri, que qualifica la situació d'"insostenible".

08:46 El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, demana recuperar la confiança i refer la unitat malmesa. Mauri reclama "entesa" entre les forces independentistes i un Parlament i un Govern fort per fer front a la repressió.

08:45 VÍDEO Més imatges de l'arribada dels exconsellers del Govern català al Parlament acompanyats de Roger Torrent.

08:45 VÍDEO Aquesta ha estat la rebuda que han tingut els exconsellers de la Generalitat dins el Parlament de Catalunya

08:35 VÍDEO Entrada dels exconsellers procedents de Lledoners al Parlament de Catalunya. L'exconsellera Barra, procedent de Puig de les Basses, ha arribat a la cambra uns minuts abans. VÍDEO Entrada dels exconsellers procedents de Lledoners al Parlament de Catalunya (📹@bernatsurroca)https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/3KEjbyZIuD — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2020

08:24 Arriben ara la resta d'exconsellers, que són rebuts per Roger Torrent i Quim Torra a l'entrada del Parlament. Se senten crits de "llibertat".

08:20 L'exconsellera Dolors Bassa arriba al Parlament i és rebuda amb una forta ovació per part dels presents a la cambra.

08:19 L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa ja van de camí al Parlament per participar en la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Els polítics ja han sortit de les presons de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i de Puig de les Basses, a Figueres, per ser traslladats a la cambra, on està previst que arribin entre les 8.15 i les 8.30 hores. La sessió de la comissió comença a les 9 del matí.

07:53 Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn tornen aquest dimarts al Parlament. No ho faran en un clima de normalitat: a la situació de presó -tots ells estan condemnats per sedició i compleixen pena a Lledoners i a Puig de les Basses- s'hi suma el clima enrarit a la cambra catalana. De fet, els consellers del Govern que van promoure el referèndum posaran els peus al Parlament amb la legislatura en l'aire, liquidades com estan les relacions entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per l'escó de Quim Torra. Tots sis han de comparèixer a partir de les nou del matí en la comissió d'investigació del 155, on explicaran els efectes de la seva aplicació.

07:29 I seguim amb El despertador de Ferran Casas: "S'ha acabat". "Si a les urnes no hi ha alternatives transitables i rigoroses, els votants decebuts abraçaran opcions no necessàriament independentistes o salvapàtries populistes", diu el subdirector de NacióDigital.

07:25 Arrenquem amb el recull de portades de la premsa escrita, que es fa ressò de la picabaralla d'ahir al Parlament i de la situació de la legislatura:

07:24 Bon dia. Junqueras, Romeva, Bassa, Rull, Turull i Forn compareixen avui a la comissió del 155 l'endemà de la polèmica per l'escó de Torra, que ha enfrontat de nou JxCat i ERC.

20:43 La vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, assegura que "Torra ja no és diputat però és president"

20:11 La decisió de convocar eleccions divideix JxCat. Malgrat que sectors de la formació, propers a Torra, defensen anar a nous comicis immediats, existeixen dubtes sobre la maniobra tant a Waterloo com a Lledoners. Per Oriol March

20:09 CRÒNICA El Govern es trenca al Parlament. La divisió de JxCat i ERC en el cas Torra porta l'executiu a un carreró sense sortida i les eleccions s'obren pas com a sortida a la crisi; ho expliquen Sara González, Oriol March i Joan Serra Carné

19:54 Els Mossos han intervingut la barricada de Pau Claris amb Gran Via i els manifestants han marxat direcció Passeig de Gràcia

