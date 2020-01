EN DIRECTE Crisi per l'escó de Torra

16:13 Sabrià demana plantar cara a l'Estat "blindant" el Parlament. "O col·lapse de les institucions o defensa del president", diu el portaveu d'ERC, que demana no apostar per "la desobediència estèril".

16:11 Intervé ara Sergi Sabrià, portaveu d'ERC, que assegura que sempre estaran al costat de Torra com a president. "Estem davant d'una nova arbitrarietat", diu el diputat republicà.

16:11 Fernández acusa els grups independentistes de "degradar" el Parlament. El PP emplaça la ciutadania a "confiar de nou en la política": "Ens comprometen a unir i no dividir".

16:10 El portaveu del PP, Alejandro Fernández, intervé dient que el procés sobiranista era "destruir-se" entre JxCat i ERC. "Han enganyat la seva parròquia i al final tot era per la poltrona", ha assenyalat Fernández.

16:08 Riera demana començar avui un "nou embat democràtic" amb l'Estat. "Hem de posar en marxa l'assemblea d'electes per defensar les nostres institucions", reclama el portaveu de la CUP.

16:05 Intervé el portaveu de la CUP, Carles Riera, que demana al Parlament protegir els drets de Torra com a diputat i president. La CUP s'ofereix a formar part de la mesa per revertir la situació i defensar la sobirania de Catalunya.

16:05 Albiach, a Torra: "Aquesta legislatura està agonitzant. Li demanem que no faci el ridícul, que acabi amb dignitat com a president i aprovi els pressupostos".

16:05 "Defensar les institucions catalanes és que el president no delegui en el Suprem la convocatòria d'eleccions", diu Albiach, que reclama aprovar els pressupostos abans d'anar de nou a les urnes.

16:04 Albiach reitera que Torra és president de la Generalitat i manté que la decisió del Suprem és "injusta". Tot i així, demana "cap fred" per protegir les institucions i demana "un calendari electoral per fugir" de la judicialització.

16:04 Intervé ara la portaveu de Catalunya En Comú-Podem, Jéssica Albiach. Comença la seva intervenció amb un dard a Ciutadans: "Fan vergonya".

15:58 Iceta constata una "divisió insalvable" entre JxCat i ERC després de la decisió de la JEC i torna a demanar eleccions. "Això ja no aguanta més, la legislatura està exhaurida", diu el portaveu del PSC.

15:58 Torn ara per a Miquel Iceta, que reitera que Torra és president però ha perdut la condició de diputat per la condemna per desobediència del TSJC.

15:58 Roldán exigeix a Torrent que "deixi de silenciar l'oposició". "Si li queda una mica de dignitat vagi-se'n", li etziba a Torra.

15:54 Es reprèn la sessió. Roldán té trenta segons per acabar la seva intervenció, malgrat que la dirigent de Cs continua insistint a Torrent que li expliqui perquè l'ha cridada a l'ordre fins a dues vegades.

15:51 EN DIRECTE Torrent torna a ocupar el seu lloc a la mesa. Es preveu que aviat es reprengui el ple, que ha estat suspèn després que Ciutadans hagi cridat "delinqüent, delinqüent" a Torra https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/KQAhC0xfPV — NacióDigital (@naciodigital) January 27, 2020

15:49 Societat Civil Catalana demana que Torra deixi la presidència «immediatament». El president del PP català, Alejandro Fernández, titlla de "míting separatista" la presència demà dels presos polítics en la comissió parlamentària del 155. Per Pep Martí.

15:46 El portaveu del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, s'enfronta verbalment al president del Parlament, Roger Torrent, després de la suspensió del ple pels crits de "delinqüent, delinqüent" que els diputats del grup parlamentari taronja han dedicat a Quim Torra.

15:46 ÚLTIMA HORA Roger Torrent suspèn el ple del Parlament davant dels crits de "delinqüent" que els diputats de Ciutadans han proferit contra el president Torra.

15:46 El grup parlamentari aplaudeix Roldán amb crits de "delinqüent" contra Torra malgrat les advertències de Torrent.

15:46 Roldán diu que Torra és un "delinqüent" i Torrent la crida a l'ordre per les expressions que ha utilitzat contra el president. La portaveu de Ciutadans recorda que el dirigent de JxCat està condemnat pel TSJC.

15:45 Lorena Roldán: "Ni Torra és diputat del Parlament ni molt menys president de tots els catalans. Torra és un autoritari i totalitari".

15:45 Lorena Roldán retreu a "l'expresident" Torra de fer un "míting" i després no quedar-se a l'hemicicle a escoltar les respostes dels grups.

15:39 Es reprèn la sessió al Parlament. Després de la intervenció de Torra intervindran els grups parlamentaris per un termini màxim de tres minuts.

15:39 Antoni Castellà, dirigent de Demòcrates que forma part del grup parlamentari d'ERC, s'ha aixecat per aplaudir la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra. Els diputats d'ERC i els consellers republicans del Govern no ho han fet.

15:30 Ciutadans critica que s'hagi donat la paraula a Torra "que ja no és diputat". Torrent recorda que el dirigent de JxCat és el president i pot intervenir sempre que vulgui.

15:29 Torra carrega contra Torrent: «Avui s'obre la porta a desballestar les institucions». El president de la Generalitat exigeix que es garanteixin els seus drets com a diputat després que Torrent anunciï al ple del Parlament que no es podria comptabilitzar el seu vot. Per Oriol March, Sara González i Joan Serra Carné.

15:20 Quim Torra insta Roger Torrent a "garantir" els seus drets de diputat i avisa que si no s'estarà posant en risc "la continuïtat de les institucions".

15:18 "L'acta de diputat que reivindico no em pertany a mi, sinó als ciutadans que van votar la llista on jo estava inclòs", destaca Torra. "Soc diputat i president de Catalunya i només el ple pot canviar aquestes dues realitat", insisteix.

15:17 Torra assegura que avui s'obre la porta a "desballestar" les institucions. "Això no ho podem permetre", insisteix el president, que diu que "el fons de la qüestió" és la defensa de la llibertat d'expressió.

15:17 Torra: "La independència només és possible sota la força de la unitat, no permetre que la repressió ens paralitzi i respectant la voluntat popular".

15:14 Torra: "Ens trobem en aquesta situació per haver defensat la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats a través d'una pancarta".

15:12 Torra demana la paraula i assegura que ningú li ha comunicat la decisió de suspendre'l com a diputat. El president es remet a les resolucions aprovades pel ple fa menys d'un mes que ratificava el dirigent de JxCat com a diputat.

15:12 EN DIRECTE Els consellers de Junts per Catalunya acompanyen Torra en direcció al ple. Buscaven una imatge de suport després d’una jornada de tensions entre socis de Govern; informa @OriMarch https://t.co/FwrucT2net pic.twitter.com/gEuMDtdIcI — NacióDigital (@naciodigital) January 27, 2020

15:12 Torrent: "Amb l'objectiu de validar les votacions del ple, avui no podem comptabilitzar el vot del president Torra".

15:12 Entra el president Torra a l'hemicicle mentre Torrent denuncia que la JEC vol "segrestar el vot" del dirigent de JxCat.

15:12 Comença el ple, però el president de la Generalitat, Quim Torra, i diputats de JxCat encara no han entrat a l'hemicicle.

14:41 JxCat vincula l'aprovació dels pressupostos i la continuïtat del Govern a la continuïtat de Torra com a diputat. "El millor que podem fer per defensar l'estabilitat és defensar els drets del president", assegura Josep Costa, vicepresident de la cambra. Informen Joan Serra Carné i Oriol March, des del Parlament. Albert Batet i Josep Costa, aquest dilluns al Parlament.

14:28 ERC emplaça JxCat a no sacrificar la legislatura amb una «desobediència simbòlica». Els republicans avisen que no aprovar els pressupostos seria una "traïció" al país i proposa deixar en suspens el vot de Torra per "preservar" el Parlament. Informa Sara González.

14:28 JxCat vincula l'aprovació dels pressupostos i la continuïtat del Govern a la continuïtat de Torra com a diputat. "El millor que podem fer per defensar l'estabilitat és defensar els drets del president", assegura Josep Costa, vicepresident de la cambra.

14:15 ÚLTIMA HORA JxCat presentarà una proposta de resolució amb tràmit d'urgència extraordinària per tal que el ple del Parlament rebutgi la retirada de l'escó de Torra ordenada per la Junta Electoral després del desacord a la mesa. Informa Oriol March des del Parlament.

13:59 El president del Parlament, Roger Torrent, entra a la reunió del grup parlamentari d’ERC a la sala 1 de la cambra. Els republicans avaluen l’estat de la crisi oberta per l’escó de Torra quan queda una hora perquè arrenqui el ple.

13:54 JxCat acusa la mesa del Parlament de retirar l'escó a Torra. Els republicans sostenen que el president és "diputat políticament" i avisen que l'òrgan de govern de la cambra "ha pres nota" tant de la decisió del secretari general com de la proposta de JxCat . Informen des del Parlament Joan Serra Carné i Oriol March.

13:00 ÚLTIMA HORA La Junta Electoral adjudica a Maria Senserrich l'escó de Torra. La resolució de l'organisme electoral afirma que li lliuraran les credencials avui mateix.

11:34 L'ANC convoca una concentració davant el Parlament per «defensar la seva sobirania». L'Assemblea ja va emetre ahir un comunicat on exigeix que s'apliqui la resolució aprovada al ple del 4 de gener en que es ratificava la seva figura com a president.

10:37 ATENCIÓ Torra avisa que la decisió del secretari del Parlament «posa en risc» la legislatura. El president de la Generalitat considera que Xavier Muro no té competències per retirar-li l'escó i afegeix pressió a ERC abans del ple d'aquest dilluns.