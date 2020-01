Quatre exdirectius de FGV, condemnats a un any i deu mesos per l'accident del metro de València

El judici del metro de València ha tancat el seu últim capítol. Aquest dilluns l'Audiència de València ha emès la sentència definitiva sobre l'accident que va tenir lloc l'any 2006 i que va provocar la mort de 43 persones. Les víctimes de l'incident han celebrat que el judici hagi tingut un "final digne", tot i que lamenten que no s'hagi emès una disculpa "sincera".El tribunal ha condemnat a quatre exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un any i deu mesos de presó per l'accident que va tenir lloc a la línia 1 del metro a la ciutat. Els dirigents no ingressaran a presó perquè l'execució de la pena queda suspesa.En la vista es jutjava a vuit exresponsables de l'empresa pública. Després d'un acord entre les parts (Fiscalia, Associació de Víctimes 3 de juliol (AVM3J) i defenses), quatre dels acusats han reconegut els fets, mentre que a la resta se'ls han retirat els càrrecs. En aquest segon grup es troba Marisa Gracia, exgerent de FGV.Les quatre persones que s'han declarat culpables són l'excap de la Línia 1, Sebastià Argente; l'exresponsable d'Auditoria per a la Seguretat i Circulació, Juan José Gimeno; l'exdirector adjunt d'Explotació, Vicente Contreras; i l'exdirector tècnic, Francisco García.Les acusacions, en una exposició inicial abans que s'hagi dictat sentència, han qualificat els fets de "demolidors", han criticat a la magistrada que va instruir el procediment, que va arxivar fins a tres ocasions la causa, i han afirmat que no volen "venjança sinó justícia".Inicialment, Fiscalia demanava en el seu escrit de qualificació provisional una pena de tres anys i set mesos de presó per un delicte contra els drets dels treballadors en la modalitat de seguretat i higiene en el treball; 43 homicidis per imprudència greu professional i 37 delictes de lesions per imprudència greu professional. Per la seva banda, les víctimes de metro (acusació particular) elevaven la pena a quatre anys.

