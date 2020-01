Els eurodiputats que van visitar els presos demanen als Verds que «no donin l'esquena» a Catalunya

Diversos eurodiputats que van visitar els presos han reclamat al grup dels Verds/ALE que no "doni l'esquena" al que està passant a Catalunya per "jocs de poder i aliances" a Espanya. En un comunicat al grup, al qual ha tingut accés l'ACN, tres polítics francesos membres dels Verds/ALE reivindiquen que aquesta força política a l'Eurocambra ha de "mostrar solidaritat cap als companys catalans per les injustícies i la discriminació que pateixen".Després de veure els presos la setmana passada, els eurodiputats François Alfonsi, Michèle Rivasi i Benoït Biteau han alertat que l'empresonament dels seus excompanys Oriol Junqueras i Raül Romeva "afecta directament" el grup dels Verds/ALE. "Entre les víctimes de la deriva autoritària de l'estat espanyol hi ha alguns membres del nostre grup que estan pagant el preu més pesat. Tots estem directament afectats", denuncien.En aquest sentit, defensen que "no hi pot haver un treball polític significatiu" als Verds/ALE si el grup "oblida" Junqueras i Romeva. A més, recorden que aquesta família política ha "agrupat ecologistes i independentistes de forma fraternal durant més de vint anys".Tots tres avisen que el debat sobre l'aixecament de la immunitat parlamentària dels eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín es farà amb "pressió de l'establishment" de l'estat espanyol. Per això, defensen que el grup dels Verds/ALE no hauria de "cedir" a aquestes pressions.Alfonsi, Rivasi i Biteau també critiquen en el comunicat el president de l'Eurocambra, David Sassoli, per "cedir" davant la decisió del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació d'Oriol Junqueras i la seva suspensió com a eurodiputat.

