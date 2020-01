ERC emplaça JxCat a no sacrificar la legislatura amb una «desobediència simbòlica»

El desacord entre Junts per Catalunya i ERC és públic i notori fins al punt d'estar davant un alt risc de precipitació electoral. Els republicans han demanat als seus socis del Govern que no sacrifiquin la legislatura per una "desobediència simbòlica" amb el vot de Quim Torra en el ple d'aquesta tarda. La mesa del Parlament ha aprovat que el president de la Generalitat ha perdut la condició de diputat, decisió que JxCat no acepta, i la proposta d'ERC és que es deixi "en suspens" el vot de Torra per no posar en risc la institució.El president del grup parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià, ha subratllat la necessitat d'acordar una fórmula que permeti defensar tant la figura del president Torra com la pròpia institució del Parlament. "O fem política per a la gent o ens emboliquem en el simbolisme", ha dit per resumit la dicotomia davant la qual es troben a hores d'ara els socis de Govern. Si l'objectiu és aconseguir la independència, ha dit, cal evitar la "paràlisi institucional" i "acumular forces", fet que al seu parer implica no deixar el Parlament al peu dels cavalls dels tribunals.Sergi Sabrià: "No podem alimentar relats màgics, la ciutadania d'aquesy país no s'ho mereix"Sabrià ha demanat que es blindi l'aprovació dels pressupostos perquè són la garantia per continuar la legislatura i ha estat especialment dur amb JxCat quan ha advertit que no aprovar-los seria "una traïció al país i a les classes populars". ERC ha fet una crida a "estar a l'alçada" i ha demanat a Torra que lideri l'executiu que, per fi després de tres anys, podrà tirar endavant uns pressupostos. "No ens podem bloquejar a nosaltres mateixos", ha advertit, tot afegint que la ciutadania "no es mereix" que se segueixin alimentant "relats màgics".L'argument dels republicans és que l'independentisme ha de ser conscient que Catalunya no és independent encara i que no pot obviar que s'enfronta a un estat poderós que el vol "dividit". Sabrià ha admès que no han aconseguit arribar a un acord amb JxCat malgrat que ho han intentat en les darreres hores. ERC insisteix que defensa que Torra és "diputat políticament" però sosté que, per no prendre cap decisió irreversible, es podria deixar el seu vot en "suspens" per evitar que les votacions siguin impugnades per l'oposició."La JEC i el Suprem pretenen tombar el president de forma il·legal i dividir-nos. No caiguem en la trampa", ha insistit el president republicà al Parlament, que ha ha afirmat que per donar resposta a una situació "injusta" de Torra el que no es pot fer és que l'independentisme "entregui" el Parlament.

