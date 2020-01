La Junta Electoral adjudica a Maria Senserrich l'escó de Torra

La Junta Electoral Central (JEC) ha adjudicat aquest dilluns a Maria Senserrich, exportaveu del PDECat, l'escó de Quim Torra, després que el secretari general del Parlament ordenés retirar la condició de diputat al president. Tant la decisió de la cambra com la resolució del tribunal electoral han arribat un cop complert el termini de 48 hores dictat per la pròpia JEC després que el Tribunal Suprem tombés dijous les mesures cautelars demanades per la defensa del president contra la inhabilitació exprés ordenada el 3 de gener per l'organisme electoral.Senserrich, la següent candidata a les llistes de JxCat a les darreres eleccions al Parlament, va abandonar l'executiva del PDECat el 2018 , per "començar una nova etapa professional", segons va anunciar aleshores el president de la formació, David Bonvehí. A hores d'ara encara no s'ha pronunciat sobre la decisió de la Junta Electoral.Quim Torra, per la seva banda, continua assegurant que és diputat i president, i ha alertat que la decisió del secretari del Parlament "posa en risc" la legislatura. El president considera que Xavier Muro no té competències per retirar-li l'escó i afegeix pressió a ERC, que continua en silenci.

Resolució de la JEC by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor