Un lladre tiroteja un home a la Noguera després d'intentar robar dins d'un camió

Un camioner ha resultat ferit de bala quan ha enxampat un home que intentava robar-li dins el vehicle, aturat a Vilanova de la Barca (el Segrià). Els fets han passat cap a les sis de la matinada d'aquest dilluns. La víctima s'ha enfrontat al presumpte lladre i aquest ha tret una pistola i l'ha disparat.El camioner ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on ha entrat a quiròfan en estat greu. El presumpte lladre ha fugit i els Mossos l'han detingut a la benzinera de la Masia Salat, a les Borges Blanques.Segons ha pogut saber l'ACN, el detingut és un veí del Vallès Occidental de 36 anys i nacionalitat espanyola que compta amb una trentena d'antecedents per robatoris. Les mateixes fonts han informat que el detingut està acusat també de robar un cotxe per fugir i de robar a la benzinera del barri de la Bordeta de Lleida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor